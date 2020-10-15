Зростання числа заробітчан з України небажане для Естонії

З такою резонансною заявою виступив глава МВС цієї країни Март Хельме, передає Politeka з посиланням на DW.

"Ми не хочемо, щоб їх (заробітчан з України) стало тут занадто багато. Українці не розмовлятимуть тут естонською, вони розмовлятимуть російською. Вони будуть поповнювати російськомовне населення в Естонії. Тому ми проти цього", - заявив естонський чиновник.

За словами Хельме, Естонія не може дозволити собі масовий приплив мігрантів у зв'язку з тим, що має невелику територію.

"Якщо ми відкриємо всі двері і ворота для українців, то через деякий час... Ми ж бачимо статистику-десятки тисяч українців перебралися до Естонії. Це чимало для Естонії", - продовжив він.

Крім того, глава МВС Естонії боїться, що заробітчани з Укаріне позбавлять роботи місцеве населення.

"Вони готові працювати за мізерні зарплати. Втратять роботу наші люди-і естонці, і росіяни, які не готові працювати за мізерні кошти", - резюмував він.

Раніше ми писали, що українських заробітчан, які зайняті на трудових фронтах Євросоюзу, вирішили попередити про прийдешні зміни. Про це йдеться в повідомленні Ради Європейського Союзу.

Так, державам пропонує надавати сезонним співробітникам інформацію, яка стосується їх прав і обов'язків. Робитися це повинно на їх рідній мові і без канцеляризмів.

У Раді Євросоюзу роздумують над введенням чітких правил для роботи агентств з працевлаштування на сезонні роботи. Зокрема, їх хочуть позбавити можливості забирати надлишкову або збирати незаконну плату за відправку людей в іншу країни.

Подібні вимоги, стверджують в Європі, повинні діяти і за межами Союзу. Для цього держава і Єврокомісія радять подбати про те, щоб сезонним працівникам платили зарплату не нижче встановленого стандарту в країні, де вони перебувають.

Крім того, повинні бути припинені «експлуататорські практики», серед яких і торгівля людьми, які хочуть попрацювати за кордоном.

Трьом українським заробітчанкам, які вирушили на заробітки до Польщі і порушили правила карантину, загрожує до 8 років в'язниці. Троє жінок приїхали працювати з України в польську комуну Пшемент Великопольського воєводства.

Прибувають до Польщі українцям треба знати про те, що за правилами місцевого карантину, після прибуття в країну вони повинні обов'язково пройти два тижні обсервації. На жаль, трьох українок поселили на обсервації з іншою жінкою, у якої виявили Китайський вірус. Після того, як це розкрилося, Українки вирішили втекти з самоізоляції. У місцевій поліції таку поведінку назвали безвідповідальною, адже жінки теж могли встигнути заразитися. Тепер утікачок розшукують правоохоронці. Їм загрожує жорстке покарання: від 6 до 8 років в'язниці.

Десятки українських мігрантів, які вирушили заробітки до Чехії, після затримання поліцією відправляють у так звані "табори заробітчан". Зазначається, що громадян України затримують за незаконний в'їзд, адже вони порушують міграційне законодавство, яке через пандемію обмежує в'їзд.

За даними посольства України в Чехії, в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства Балкова, Бела Єзова і вишні Лготи знаходиться щонайменше 170 наших співгромадян.

Нагадаємо, Українська заробітчанка поїхала до Польщі і впала в кому, рідні просять про допомогу.

Раніше Politeka писала, що Польща скасувала обмеження для українців: що чекає заробітчан.

Також Politeka повідомляла, що будинок з українцями в Польщі перетворили на попіл: "підпалили", кадри і подробиці атаки.