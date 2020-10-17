У житті жінок бувають ситуації, коли в останній момент вони наважуються кинути нареченого

Познайоммось з зірками, які стали "нареченими, що втекли", передає Politeka.net.

Відома співачка, колишня учасниця "ВІА Гри" Анна Седокова зважилася на відчайдушний крок, пішовши від бізнесмена Артема Комарова. Пара здавалася ідеальною і готувалася до весілля після народження сина, Гектора, у 2017 році.

Через кілька місяців після пропозиції, колишні закохані розлучилися. З чуток, причиною стала робота Анни, яка не хотіла бути "ідеальною дружиною" для бізнесмена, сидячи вдома з дітьми і продовжувала будувати кар'єру.

Скандальна блондинка, телеведуча Ксенія Собчак кілька років зустрічалася з бізнесменом Олександром Шустеровичем. Пара все підготувала до весілля: красивий палац, дорогі вбрання і запросили гостей.

Однак Ксенія за тиждень до свята заявила, що весілля скасовується. Пізніше Собчак зізналася, що за три роки розкішного життя зрозуміла, що хоче працювати.

Зірка фільмів" Квартал 95", актриса Світлана Ходченкова п'ять років зустрічалася з Георгієм Патришиним. Останній зробив пропозицію на сцені театру. Після цього пара готувалася до весілля, проте заручини були розірвані, а про причини невідомо.

Свадьбы не будет: Светлана Ходченкова разорвала помолвку с женихом http://www.rusdialog.ru/news/53926_1454321999 Светлана Ходченкова и ее избранник, Георгий Петришин, разошлись через полгода после помолвки. Gepostet von Российский Диалог am Montag, 1. Februar 2016

Блондинка з пишними грудьми Анна Семенович теж втекла від нареченого. Зірка жила разом з Іваном Станкевичем, з яким готувалася до шлюбу. Анна навіть встигла відзначити дівич-вечір на Мальдівських островах, але несподівано пара розлучилася. Точні причини невідомі, але ходили чутки, що бізнесмен порушував закон.

КУДА НИ ПЛЮНЬ - ОДНИ ВОРЮГИ! СМИ: привлекший внимание органов муж Анны Семенович сбежал из России Его якобы... Gepostet von Тоня Мишагина am Montag, 17. Juli 2017

Актори з серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк і Сергій Жигунов закрутили роман на знімальному майданчику. Артист пішов від дружини і зробив Анастасії пропозицію. Однак Заворотнюк пішла від Жигунова після того, як завдяки йому потрапила в «Льодове шоу», там вона зустріла фігуриста Петра Чернишова, за якого і вийшла заміж.

2007 год. Актриса Анастасия Заворотнюк и продюсер Сергей Жигунов на премьерном показе фильма "Шекспиру и не снилось". Екатерина Чеснокова/РИА Новости РИА Новости Gepostet von Россия am Mittwoch, 2. Januar 2013

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова приголомшила образом леді-бос на червоній доріжці:"красива така".

Як повідомляла Politeka, Світлана Ходченкова без білизни показала ідеальний захід: "Хочу обійняти і...".

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