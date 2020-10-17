В жизни женщин бывают ситуации, когда в самый последний момент они решаются бросить жениха

Давайте познакомимся со звездами, которые стали "сбежавшими невестами", передает Politeka.net.

Известная певица, бывшая участница "ВИА Гры" Анна Седокова решилась на отчаянный шаг, уйдя от бизнесмена Артема Комарова. Пара казалась идеальной и готовилась к свадьбе после рождения сына, Гектора, в 2017 году.

Спустя несколько месяцев после предложения, бывшие влюбленные расстались. По слухам, причиной стала работа Анны, которая не хотела быть "идеальной женой" для бизнесмена, сидя дома с детьми и продолжала строить карьеру.

Скандальная блондинка, телеведущая Ксения Собчак несколько лет встречалась с бизнесменом Александром Шустеровичем. Пара все подготовила к свадьбе: красивый дворец, дорогие наряды и пригласили гостей.

Однако Ксения за неделю до торжества заявила, что свадьба отменяется. Позже Собчак призналась, что за три года роскошной жизни поняла, что хочет работать.

Звезда фильмов "Квартал 95", актриса Светлана Ходченкова пять лет встречалась с Георгием Патришиным. Последний сделал предложение на сцене театра. После этого пара готовилась к свадьбе, однако помолвка была расторгнута, а о причинах неизвестно.

Свадьбы не будет: Светлана Ходченкова разорвала помолвку с женихом http://www.rusdialog.ru/news/53926_1454321999 Светлана Ходченкова и ее избранник, Георгий Петришин, разошлись через полгода после помолвки. Gepostet von Российский Диалог am Montag, 1. Februar 2016

Блондинка с пышной грудью Анна Семенович тоже сбежала от жениха. Звезда жила вместе с Иваном Станкевичем, с которым готовилась к браку. Анна даже успела отметить девичник на Мальдивских островах, но неожиданно пара рассталась. Точные причины неизвестны, но ходили слухи, что бизнесмен нарушал закон.

КУДА НИ ПЛЮНЬ - ОДНИ ВОРЮГИ! СМИ: привлекший внимание органов муж Анны Семенович сбежал из России Его якобы... Gepostet von Тоня Мишагина am Montag, 17. Juli 2017

Актеры из сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов закрутили роман на съемочной площадке. Артист ушел от жены и сделал Анастасии предложение. Однако Заворотнюк ушла от Жигунова после того, как благодаря ему попала в «Ледовое шоу», там она повстречала фигуриста Петра Чернышева, за которого и вышла замуж.

2007 год. Актриса Анастасия Заворотнюк и продюсер Сергей Жигунов на премьерном показе фильма "Шекспиру и не снилось". Екатерина Чеснокова/РИА Новости РИА Новости Gepostet von Россия am Mittwoch, 2. Januar 2013

Напомним, что Светлана Ходченкова ошеломила образом леди-босс на красной дорожке: "Красивая такая".

Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова без белья показала идеальный закат: "Хочу обнять и...".

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