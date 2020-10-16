Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі похвалилася зухвалим образом в джинсовому костюмі

Супермодель є однією з головних зірок в Instagram. Кожне фото знаменитості обговорюють тисячі прихильниць, образам Емілі слідують кожен день, а її вбрання копіюють сотнями. При цьому сама дівчина не звертає на це ніякої уваги і підкреслює, що в реальному житті одягається так, як їй подобається і не більше.

Стиль дівчини при цьому є дуже простим, вона використовує як давно перевірені методи: макіяж зі стрілками, доглянуті і бездоганно укладене волосся, розкішні вбрання. Так і прийоми, які стали її родзинкою. Наприклад, як і на даному фото, Емілі обожнює короткі светри, топи, майки і кроп-топи.

Всі укороченої довжини вже щось на зразок фішки Емілі. До слова, такого ж стилю слідують Джіджі і Белла Хадід, Кендалл Дженнер, які є колегами моделі. На фото видно, що дівчина захоплює фігурою в черговому кроп-топі, рваних джинсах на сідницях і в джинсовій куртці, яка підкреслила її бунтарський вигляд.

"Наскільки я чудово, що дух захоплює; чому вона така струнка?; мені подобаються ваші сідниці, вони вже вивалюються з штанів; 🙏 🏻 🙏 🏻 🙏 🏻 🙏 🏻 королева; ви перейшли через дошку; Гей, Зупинись і розслабся; Побачимося в коморі; непотрібний джинсовий костюм, знімайте!; ти не залишив мені ключ, любов моя, мені довелося пройти через вікно, Побачимося пізніше tqm; джинси не витримали напруги; ох, це правда стильно?; мені подобається така поза"»

Раніше ми також писали, що не так давно зірка розповіла, як уклала новий контракт з компанією, яку буде надалі рекламувати. Тепер в Instagram на фан-акаунтах з'являються найрізноманітніші фото з фотосесій дівчини, тоді як сама вона показує лише домашні фото в сторіз.

На одному з фото дівчина позувала біля пляжного будиночка, звично виставивши сідниці на показ і повернувшись до об'єктива спиною. Дівчина доповнила Пляжний лук білою тонкою майкою і звично розпустила волосся. Як і завжди, на її обличчі не було макіяжу.

"Милий образ!; завжди закохує себе😍; дівчина неймовірної краси🔥 🔥; красиве красиве, чудове творіння Всесвіту; яке лезо ти використовуєш?; Я тебе заблокую 😂; Як поживаєш?!?!?; Бог Емілі, я щиро обожнюю тебе, дорога; ви абсолютно ідеальні !!! ❤️❤️».

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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