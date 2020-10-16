Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски похвасталась дерзким образом в джинсовом костюме

Супермодель является одной из главных звезд в Инстаграм. Каждое фото знаменитости обсуждают тысячи поклонниц, образам Эмили следуют каждый день, а ее наряды копируют сотнями. При этом сама девушка не обращает на это никакого внимания и подчеркивает, что в реальной жизни одевается так, как ей нравится и не более.

Стиль девушки при этом является очень простым, она использует как давно проверенные методы: макияж со стрелками, ухоженные и безупречно уложенные волосы, роскошные наряды. Так и приемы, которые стали ее изюминкой. К примеру, как и на данном фото, Эмили обожает короткие свитера, топы, майки и кроп-топы.

Все укороченной длинны уже что-то вроде фишки Эмили. К слову, такому же стилю следуют Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, являющиеся коллегами модели. На фото видно, что девушка восхищает фигурой в очередном кроп-топе, рваных джинсах на ягодицах и в джинсовой куртке, подчеркнувшей ее бунтарский вид.

«Насколько я великолепно, что дух захватывает; почему она такая стройная?; мне нравятся ваши ягодицы, они уже вываливаются из штанов; 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Королева; Вы перешли через доску; Эй, остановись и расслабься; Увидимся в кладовой; Ненужный джинсовый костюм, снимайте!; ты не оставил мне ключ, любовь моя, мне пришлось пройти через окно, увидимся позже tqm; джинсы не выдержали напряжения; ох, это правда стильно?; мне нравится такая поза».

Ранее мы также писали, что не так давно звезда рассказала, как заключила новый контракт с компанией, которую будет в дальнейшем рекламировать. Теперь в Инстаграм на фан-аккаунтах появляются самые разные фото из фотосессий девушки, тогда как сама она показывает лишь домашние фото в Сториз.

На одном из фото девушка позировала у пляжного домика, привычно выставив ягодицы на показ и повернувшись к объективу спиной. Девушка дополнила пляжный лук белой тонкой майкой и привычно распустила волосы. Как и всегда, на ее лице не было макияжа.

«Милый образ!; всегда влюбляет себя 😍; девушка невероятной красоты🔥🔥; Красивое красивое, великолепное творение вселенной; Какое лезвие ты используешь?; Я тебя заблокирую 😂; Как поживаешь?!?!?; Бог Эмили, я искренне обожаю тебя, дорогая; Вы абсолютно идеальны !!! ❤️❤️».

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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