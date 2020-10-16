Український телеведучий Володимир Остапчук одружився на своїй коханій Христині Горняк
Як передає Politeka.net, кадри з весілля з'явилися на офіційних сторінках зірок в Instagram. Судячи з фото і відео, у парочки було розкішне весілля. Христина тричі змінила сукню під час торжества. Гостей розважала Вєрка Сердючка та інші українські артисти.
Особливо зворушливим моментом стала церемонія обміну клятвами і обручками. Остапчук стояв у центрі залу, коли Христина з'явилася в коридорі з батьком. Телеведучий не зміг стримати емоцій і розплакався.
"Я йшла і бачила, як він плакав! Всередині серце моє мало не вискочило!",- підписала Христина відео, на якому йшла до вівтаря.
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Варто відзначити, що чоловік не міг заспокоїтися навіть тоді, коли прийшов час читати клятви. Судячи з усього, Остапчук розчулився, так як побачив Христину в новій сукні. Вранці парочка офіційно розписалася, а до вечора Христина переодяглася в більш розкішне вбрання.
Додамо, що напередодні весілля Остапчук попереджав свою наречену, що йому буде важко стримувати емоції. Він написав про це у неї в Instagram.
"Це дуже зворушливо... Мила моя, завтра Наш день і я не обіцяю, що зможу стримати сльози захоплення", - заявив телеведучий.
Нагадаємо, що Остапчука відвезли на "швидкій" з температурою під 40: "Рентген показав...".
Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук і Христина Горняк стали чоловіком і дружиною, зворушливі кадри.
Також Politeka писала, що наречена Остапчука напідпитку розбурхала відвертим фото в ніч перед весіллям: "я хочу…".