Український телеведучий Володимир Остапчук одружився на своїй коханій Христині Горняк

Як передає Politeka.net, кадри з весілля з'явилися на офіційних сторінках зірок в Instagram. Судячи з фото і відео, у парочки було розкішне весілля. Христина тричі змінила сукню під час торжества. Гостей розважала Вєрка Сердючка та інші українські артисти.

Особливо зворушливим моментом стала церемонія обміну клятвами і обручками. Остапчук стояв у центрі залу, коли Христина з'явилася в коридорі з батьком. Телеведучий не зміг стримати емоцій і розплакався.

"Я йшла і бачила, як він плакав! Всередині серце моє мало не вискочило!",- підписала Христина відео, на якому йшла до вівтаря.

Варто відзначити, що чоловік не міг заспокоїтися навіть тоді, коли прийшов час читати клятви. Судячи з усього, Остапчук розчулився, так як побачив Христину в новій сукні. Вранці парочка офіційно розписалася, а до вечора Христина переодяглася в більш розкішне вбрання.

Додамо, що напередодні весілля Остапчук попереджав свою наречену, що йому буде важко стримувати емоції. Він написав про це у неї в Instagram.

"Це дуже зворушливо... Мила моя, завтра Наш день і я не обіцяю, що зможу стримати сльози захоплення", - заявив телеведучий.

Нагадаємо, що Остапчука відвезли на "швидкій" з температурою під 40: "Рентген показав...".

Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук і Христина Горняк стали чоловіком і дружиною, зворушливі кадри.

Також Politeka писала, що наречена Остапчука напідпитку розбурхала відвертим фото в ніч перед весіллям: "я хочу…".