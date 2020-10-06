Український телеведучий Володимир Остапчук розповів нові деталі свого захворювання китайським вірусом

За його словами, перші симптоми захворювання проявилися у нього четвертого вересня, а через два тижні повторні тести вже виявилися негативними, пише Politeka з посиланням на Факт.

Однак, загальна слабкість пройшла лише через три тижні.

"Вже о восьмій годині вечора хочеться лягти, досі залишилися слабкість і підвищена пітливість", – зізнався ведучий.

Для Остапчука коронавірус був як "грім серед ясного неба".

"Вранці різко стало погано: нездужання, озноб, кашель і моторошна ломота у всьому тілі. Після обіду температура зросла до 39,6. На швидкій мене відвезли в лікарню. Рентген показав двосторонню пневмонію. На наступний день з'явився задушливий кашель і жахлива слабкість. Далі-тиждень сущого пекла!",- ділиться враженнями знаменитість.

Також він розповів, чим його лікували.

"Виписали купу антибіотиків на дванадцять днів. Ще парацетамол від божевільної температури, вітаміни C і D, цинк. Свіже повітря-ходили гуляти на балкон з Христиною. І вправи для легких-сидів і надував кулі", - розповів Володимир Остапчук.

Перші п'ять днів хвороби, продовжив ведучий, він перебував на межі втрати свідомості, проте ночами мучився від безсоння.

"Але після п'яти днів пекла з'явився нормальний апетит. Я міняв по три футболки за ніч і по дві ковдри. Постійно був весь мокрий. Навіть посеред ночі ми заводили будильник через кожні три години, щоб вести виміри дихання і сатурації. На шостий день поступово стала спадати температура, пішов кашель і повернулося бажання жити", - повідомив Володимир.

Раніше український телеведучий Володимир Остапчук розповів, як пережив хворобу. Про це він розповів у себе в Instagram, супроводивши пост спільним фото зі своєю нареченою Христиною Гірник.

Як відомо, у Остапчука підтвердився Китайський вірус і він довгий час проводив вдома, лікувався і самоізолювався. Після того, як недуга відступила, Остапчук вирішив розповісти українцям, як хвороба протікала у нього.

"По прильоту зі Львова вранці різко стає погано, озноб, кашель і моторошна ломота у всьому тілі. Лягаю спати на пару годин, температури немає", - розповів телеведучий про перший день хвороби.

В цей же день артиста відвезли на швидкій в лікарню, де йому діагностували двосторонню пневмонію. В цей же вечір у нього почався задушливий кашель. За словами Остапчука, найжахливішими днями були дні з другого по п'ятий.

"Пекло, просто пекло. Температура збивається дуже погано, два рази мало не втрачаю свідомість, з кожним днем все гірше і гірше", - зізнався Остапчук.

Нова дівчина шоумена Володимира Остапчука ледь не загинула в ДТП. За її словами, трагедія сталася, коли вона навчалася на першому курсі університету.

"Мені було 17 років. Перший курс університету. Я відсвяткувала День юриста. Посіла перше місце в конкурсі"Міс факультету". Потім ми відзначили мій день народження. У мене була прекрасна осінь. І потім я потрапила в аварію. Вона мене дуже сильно потрясла, тому що я два місяці не ходила. У мене був перелом 9-го і 10 – го грудних хребців", - відверто зізналася кохана Володимира Остапчука.

Христина розповіла, що в нещасливий вечір її підвозив знайомий, а через якийсь час в їх машину влетіла фура.

"Я стояла на зупинці і чекала маршрутку. Повз проїжджав знайомий, побачив мене і запропонував: "Я тебе підвезу". Я погодилася. А потім в дорозі на зустрічну смугу вилетіла фура. Краще б я дочекалася маршрутку. Однак ми опиняємося в тому місці, де повинні бути", – продовжила молода дівчина.

Нагадаємо, що Остапчук вперше розповів про свій страшний діагноз і розбурхав: "я не вийшов...".

Як повідомляла Politeka, коханка осідлала Остапчука в образі медсестри і змусила червоніти: "увійшло, як по маслу".

Також Politeka писала, що Володимир Остапчук розкрив причину сварок з коханою: "ходжу, як ображений хлопчик".