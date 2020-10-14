Кохана популярного українського шоумена Володимира Остапчука Христина Гірняк здивувала визнанням
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Ніч перед весіллям, яка вона? Сьогодні я ночую одна в готельному номері. Я так вирішила і вважаю, що так краще для пари. Я хочу побути в тиші й наодинці з собою, і своїми думками. Якщо до Мене прийдуть хвилювання перед сном, я прожену їх геть. Адже завтра сонячний день", - йдеться в повідомленні.
Водночас Гірник звернулася до свого коханого.
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"Завтра день, якого ми чекали, я пам'ятаю, як ти @vova_ostapchuk мріяв, щоб я йшла до тебе в білій сукні й завтра так буде! Завтра день коли всі будуть танцювати, співати й радіти за нас. Завтра ми скажемо один одному чарівні слова і пронесемо їх по життєвому шляху! Завтра наш день! Я чекаю тебе, мій милий! Обіймати. Твоя К», - йдеться в тексті повідомлення.
Звернемо увагу, що Гірник супроводжувала цей пост знімком, де вона з келихом алкоголю залізла на стіл.
Під знімком шанувальники пари кинулися вітати майбутніх молодят, бажаючи їм щастя. Крім того, деякі з них почали давати сімейні поради парі.
Нагадаємо, що Володимир Остапчук, який скасував весілля, розкрив причину сварок: "ходжу, як ображений хлопчик"
Як повідомляла Politeka, коханка осідлала Остапчука в образі медсестри й змусила червоніти: "увійшло, як по маслу".
Також Politeka писала, що Володимир Остапчук розкрив причину сварок з коханою: "ходжу, як ображений хлопчик".