Кохана популярного українського шоумена Володимира Остапчука Христина Гірняк здивувала визнанням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ніч перед весіллям, яка вона? Сьогодні я ночую одна в готельному номері. Я так вирішила і вважаю, що так краще для пари. Я хочу побути в тиші й наодинці з собою, і своїми думками. Якщо до Мене прийдуть хвилювання перед сном, я прожену їх геть. Адже завтра сонячний день", - йдеться в повідомленні.

Водночас Гірник звернулася до свого коханого.

"Завтра день, якого ми чекали, я пам'ятаю, як ти @vova_ostapchuk мріяв, щоб я йшла до тебе в білій сукні й завтра так буде! Завтра день коли всі будуть танцювати, співати й радіти за нас. Завтра ми скажемо один одному чарівні слова і пронесемо їх по життєвому шляху! Завтра наш день! Я чекаю тебе, мій милий! Обіймати. Твоя К», - йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що Гірник супроводжувала цей пост знімком, де вона з келихом алкоголю залізла на стіл.

Під знімком шанувальники пари кинулися вітати майбутніх молодят, бажаючи їм щастя. Крім того, деякі з них почали давати сімейні поради парі.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук, який скасував весілля, розкрив причину сварок: "ходжу, як ображений хлопчик"

Як повідомляла Politeka, коханка осідлала Остапчука в образі медсестри й змусила червоніти: "увійшло, як по маслу".

Також Politeka писала, що Володимир Остапчук розкрив причину сварок з коханою: "ходжу, як ображений хлопчик".