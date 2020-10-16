Відома фітнес-модель Ніколь Амато спокусила видами в бікіні

Знаменитість проводить багато часу на тренуваннях, після чого хвалиться отриманими результатами на фото і відео, повідомляє Politeka.net.

Модель в одному з останніх сторіз Instagram покрасувалася в крихітному бікіні на тонких зав'язочках. При цьому купальний наряд блищав на сонці завдяки красивим нашивкам з намистин.

Маленький ліфчик обтягнув пишні груди, які спокусливо випирали і ледь не показували найінтимніші місця.

Амато потягнула крихітні трусики, які і так нічого не прикривали, чого вона і домагалася. Модель виставила блискучі пружні сідниці, і накачані ніжки. Виглядали форми просто ідеально, тим паче більше з ракурсу знизу. Впевнені, майже кожен чоловік мріє вкусити б Амато за цю красу.

Знаменитість розпустила волосся, і закинула їх на спину. Вона опустила очі і відкрила пухкі губи.

Таке фото було оприлюднено в сторіз, а отже воно не отримало багато коментарів у відкритому доступі. Можливо Амато написали багато позитивних відгуків в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ніколь Амато записала сторіз, в якому відобразила себе в рожевій перуці. Модель можна було б не впізнати, якби не її відомий хитрий прищур.

"Шалунішка" схопила велику жовту цукерку на паличці і піднесла її до язика.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала в прозорому топіку і чорних трусиках. Зірка доповнила образ боксерськими рукавичками, а волосся вирішила залишити розпущеним. Ніколь була в кросівках і ефектно ногою вдарила боксерську грушу. Кадр вийшов дуже ефектним і мотивуючим.

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