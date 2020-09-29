Известная американская фитнес-модель Николь Амато полностью разделась ради пикантных кадров

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором показала загорелое тело и талант художника. Она предстала без одежды, повернувшись к камере в полоборота. Девушка взяла в руки кисть и разукрасила себя белой краской, нанеся несколько густых линий на бедра, руки, грудь и даже пятую точку.

Примечательно, что на снимке видна лишь часть лица Николь - фотограф сделал акцент на ее пышных формах. На заднем плане можно заметить пальмы и какое-то каменное строение. В такой обстановке модель напоминает раскрепощенную дикую амазонку.

"Хотите научиться рисовать? Я научу вас, как делать шедевры, в любом случае, мы будем получать удовольствие от беспорядка", - подписала снимок Амато.

Пользователи социальной сети высказались об экстравагантном виде красавицы в комментариях:

"Шедевр, о мой Бог 😍 настоящее произведение искусства 🖼😍❤️"; "Вау, это такой потрясающий снимок 😍😍 🎨"; "Насколько великолепной может быть женщина?".

Ранее Николь Амато сфотографировалась на улице, надев сеточку на обнаженное тело, и показала свои прелести на природе. Девушка соблазнительно изогнулась, придав кадру еще более пикантный вид. Выдающийся бюст она целомудренно прикрыла ладошками.

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