Фитнес-модель из США Николь Амато показала экстремальное увлечение в соблазнительном образе
Как пишет Politeka.net, красотка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" видео, в котором оказалась за штурвалом самолета (чтобы посмотреть, скрольте до конца). На первом фрагменте в она позирует еще в автомобиле в авиаторских очках, летной фуражке и черной-куртке. Девушка кокетливо показывает язык.
На другом видео Николь Амато уже летит в самолете рядом с мужчиной, который, по всей видимости, его пилотирует. Модель избавилась от куртки и осталась в коротком желтом топе. Благодаря широкому вырезу и удачному ракурсу можно хорошо рассмотреть ее пышный бюст. Пикантная деталь: знаменитость запихнула в топ тюбик. Как и полагается за штурвалом, она надела наушники, из-за которых ее волосы задрались высоким хохолком.
"Хотели бы вы вступить в My Mile High Club? Зовите меня капитаном Никс", - подписала Николь.
Киркоров не хочет возвращаться на сцену, страшный сон фанатов начал сбываться: "Это просто..."
Горячая "невеста" Харламова лишила мужчин дара речи: "Как это платье вообще держится на си..."
Бесстыжая Асмус в неприличной позе поделилась личными откровениями: «Я часто просыпаюсь…»
Редкое фото Софии Ротару с братом и сестрой всполошило Сеть: "Наверное, очень расстраивается"
Знойный вид красотки и ее занятие вызвало бурю эмоций у пользователей соцсети:
"Капитан готов к взлету"; "Это безумие"; "Вау, это фантастический опыт 😊🙌🏼"; "Ты самая великолепная богиня, боже, самый красивый капитан! Ты такое благословение 😍❤️❤️😘"; "Безупречная 🔥".
Напомним, что Николь Амато перетянула бикини и померилась формами с подругами: «Богини соблазна».
А еще Politeka писала, что Николь Амато устроила жару на пляже с раздетыми подружками: "Вы невероятные".
Также Politeka сообщала, что Николь Амато в коротеньких шортиках устроила переполох после тренировки: "Просто бомба".