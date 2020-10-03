Фитнес-модель из США Николь Амато показала экстремальное увлечение в соблазнительном образе

Как пишет Politeka.net, красотка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" видео, в котором оказалась за штурвалом самолета (чтобы посмотреть, скрольте до конца). На первом фрагменте в она позирует еще в автомобиле в авиаторских очках, летной фуражке и черной-куртке. Девушка кокетливо показывает язык.

На другом видео Николь Амато уже летит в самолете рядом с мужчиной, который, по всей видимости, его пилотирует. Модель избавилась от куртки и осталась в коротком желтом топе. Благодаря широкому вырезу и удачному ракурсу можно хорошо рассмотреть ее пышный бюст. Пикантная деталь: знаменитость запихнула в топ тюбик. Как и полагается за штурвалом, она надела наушники, из-за которых ее волосы задрались высоким хохолком.

"Хотели бы вы вступить в My Mile High Club? Зовите меня капитаном Никс", - подписала Николь.

Знойный вид красотки и ее занятие вызвало бурю эмоций у пользователей соцсети:

"Капитан готов к взлету"; "Это безумие"; "Вау, это фантастический опыт 😊🙌🏼"; "Ты самая великолепная богиня, боже, самый красивый капитан! Ты такое благословение 😍❤️❤️😘"; "Безупречная 🔥".

Напомним, что Николь Амато перетянула бикини и померилась формами с подругами: «Богини соблазна».

А еще Politeka писала, что Николь Амато устроила жару на пляже с раздетыми подружками: "Вы невероятные".

Также Politeka сообщала, что Николь Амато в коротеньких шортиках устроила переполох после тренировки: "Просто бомба".