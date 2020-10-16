Известная фитнес-модель Николь Амато соблазнила видами в бикини

Знаменитость проводит много время на тренировках, после чего хвастается полученными результатами на фото и видео, сообщает Politeka.net.

Модель в одном из последних сториз Инстаграм покрасовалась в крохотном бикини на тонких завязочках. При этом купальный наряд блестел на солнце благодаря красивым нашивкам из бусин.

Маленький лифчик обтянул пышную грудь, которая соблазнительно выпирала и едва не показывала самые интимные места.

Амато потянула крохотные трусики, которые и так ничего не прикрывали, чего она и добивалась. Модель выставила блестящие упругие ягодицы, и накаченные ножки. Выглядели формы просто идеально, тем более с ракурса снизу. Уверены, почти каждый мужчина мечтает укусить бы Амато за эту красоту.

Знаменитость распустила волосы, и закинула их на спину. Она опустила глаза и приоткрыла пухлые губы.

Такое фото было обнародовано в сториз, а следовательно оно не получило много комментариев в открытом доступе. Возможно Амато написали много положительных отзывов в личной переписке.

Напомним, Николь Амато записала сториз, в котором запечатлела себя в розовом парике. Модель можно было бы не узнать, если бы не ее известный хитрый прищур.

"Шалунишка" схватила большую желтую конфету на палочке и поднесла ее к языку.

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала в прозрачном топике и черных трусиках. Звезда дополнила образ боксерскими перчатками, а волосы решила оставить распущенными. Николь была в кроссовках и эффектно ногой ударила боксерскую грушу. Кадр получился очень эффектным и мотивирующим.

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