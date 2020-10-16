Український хореограф, учасниця шоу "Танці з зірками" Альона Шоптенко показала свого дворічного сина

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото свого маленького сина Олексія в мотоциклетному шоломі.

"Буквально днями до мене прийшло усвідомлення того, що дитина моя вже зовсім виросла! Якщо точніше, то під час примірки зимових черевиків", - пожартувала Шоптенко.

Вона розповіла, що в 1,4 роки було набагато важче вибирати малюку взуття. Доводилося багато разів приміряти одну і ту ж пару, щоб зрозуміти, підходить вона чи ні.

«А цього разу знаєте як? "Мамо, тиснуть туть, місіньцик". Господи, спасибі, що він заговорив!» ,- зазначила радісна мама, додавши, що фото в шоломі свідчить про те, що замашки у малюка теж дорослі.

За годину фото Шоптенко зібрало понад дві тисячі лайків. У коментарях їй залишили приємні слова.

"Щастя величезного вашому малюкові", "Байкер", "так діти ростуть швидко. Головне, щоб ріс здоровим і міцненьким", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Альона Шоптенко і Олег Винник були дискваліфіковані з шоу, так як через хворобу не змогли вийти на паркет два тижні поспіль. Глядачі хотіли повернути пару в проект, але артист відмовився, заявивши, що це буде несправедливо по відношенню до інших учасників.

Нагадаємо, що Альона Шоптенко приголомшила виглядом, розстебнувши сорочку:"хвилини вихідного дня".

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