Украинский хореограф, участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко показала своего двухлетнего сына

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото своего маленького сына Алексея в мотоциклетном шлеме.

«Буквально на днях ко мне пришло осознание того, что ребёнок мой уже совсем вырос! Если точнее, то во время примерки зимних ботинок», - пошутила Шоптенко.

Она рассказала, что в 1,4 года было намного тяжелее выбирать малышу обувь. Приходилось много раз примерять одну и ту же пару, чтобы понять, подходит она или нет.

«А в этот раз знаете как? «Мама, давить туть, мисиньцик». Господи, спасибо, что он заговорил!», - отметила радостная мама, добавив, что фото в шлеме свидетельствует о том, что замашки у малыша тоже взрослые.

За час фото Шоптенко собрало более двух тысяч лайков. В комментариях ей оставили приятные слова.

«Счастья огромного Вашему малышу», «Байкер», «Да дети растут быстро. Главное, чтоб рос здоровым и крепеньким», - пишут пользователи сети.

Как известно, Алена Шоптенко и Олег Винник были дисквалифицированы из шоу, так как из-за болезни не смогли выйти на паркет две недели подряд. Зрители хотели вернуть пару в проект, но артист отказался, заявив, что это будет несправедливо по отношению к другим участникам.

Напомним, что Алена Шоптенко ошеломила видом, расстегнув рубашку: "Минуты выходного дня".

Как сообщала Politeka, Алена Шоптенко поделилась своей радостью: "Первый раз в жизни!".

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