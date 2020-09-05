Український хореограф і партнерка Олега Винника в шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко порадувала ніжним образом

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нове фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", на якому постала в напівпрозорій білій сорочці - верхні гудзики вона залишила розстебнутими. Олена Шоптенко сфотографувалася на тлі металевого паркану або стіни зі щасливою посмішкою. Танцівниця міцно заплющила очі і дозволила вітру ворушити її волосся.

"Спіймати осіннє сонце і хвилини вихідного дня😉", - поділилася зірка своїми емоціями в коментарях.

Раніше Олена Шоптенко розповіла, в чому полягає секрет успіху Олега Винника. За її словами, у співака в рукаві є вагомий козир, який неминуче приведе пару до перемоги в танцювальному шоу:

"Ох, як мене злить фраза «йому досить стояти на паркеті, і за нього голосуватимуть» 🙄 друзі, Я вам можу з упевненістю сказати — боятися Олега Винника варто не за те, що йому достатньо стояти на паркеті. А саме за те як він буде танцювати на ньому! ☺️🕺🔥".

Олена Шоптенко також показала, як відпочиває з Винником після в залі для тренувань. На фото хореограф і співак розташувалися на підлозі біля дзеркальної стіни. Олег Винник виглядає втомленим: він доклав руку до голови і сперся на ногу.

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