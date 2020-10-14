Екс-учасниця нового сезону шоу "Танці з зірками" на "1+1" хореограф Олена Шоптенко поділилася в соцмережі своєю радістю

Виявляється, знаменитість перший раз в житті збирала гриби, пише Politeka з посиланням на Instagram Олени.

На фото дівчина стоїть на узліссі, на ній – бордова довга куртка, сірі спортивні штани і високі кеди, на голові – кремова шапочка. У правій руці зірка тримає гриб.

"Сьогодні я вперше збирала гриби в лісі 💪

Пройшла курс молодого грибника у @kzmr_mlvch і теж стала самозабутньо шукати ті самі білі гриби 🤩 але це виявилося не так вже й просто 😅

На шляху траплялося багато поганок, мухоморів і всяких різних не ідентифікованих для мене грибів, які, як мені об'снили відносяться до виду «краще не чіпати, якщо не впевнений». Звичайно щиру радість викликали знайдені польські і маслюки, які тут же йшли в кошик.

Ну а, коли ми знаходили» ті самі " білі-захвату не було меж! 🤪 Відчуття, що ти знаходиш щось неймовірно цінне! ☺️

А ще за час збору грибів я дізналася, що чим яскравіше і красивіше, тим небезпечніше і, що поганки можуть "маскуватися" під їстівні гриби 😱

І в зв'язку з цим мене постійно не покидала одна думка. А гриби адже дуже схожі на людей 😁", – написала Олена Шоптенко.

Фанати засипали знаменитість привітаннями і захопленнями.

"😍Клас! Поздоровляю! З одужанням🔥 👍, радий що ви в гарному настрої,бережіть себе!))) 🌷 Ви так добре виглядаєте в цій шапочці) така мила😍 100%🔥 🔥 Оленка БУДЬ щаслива !!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍🙌🙌 РІДКІСНІ БІЛІ ГРИБИ - ЯК РІДКІСНІ ХОРОШІ ЛЮДИ!!! ОЛЕНА ЗДОРОВ'Я ВАМ! Як здоров'я? Аххах така смішна в цих чобітках і адідасах🍁 🍂 🤗 🍄 🍁", – написали вони.

Раніше ми писали, що екс-учасниця нового сезону шоу" Танці з зірками "на" 1+1 " хореограф Олена Шоптенко зізналася, що більше не має наміру брати участь у проекті в якості танцівниці. Шоптенко 12 жовтня на своїй сторінці в Instagram написала, що участь у нинішньому проекті була найкоротшою в її житті.

"Мабуть, це був найкоротший сезон в моєму житті, хоча він обіцяв бути одним з найдовших. Ще на початку цього сезону я пообіцяла собі, що це мій останній сезон в якості танцівниці і хореографа в парі. Життя розпорядилося по-своєму і підтвердила моє рішення", - розповіла Шоптенко.

За словами танцівниці, покинувши шоу, вона шкодує тільки про те, що її партнер по танцях співак Олег Винник за чотири ефіри не встиг показати все, на що був здатний.

"Шкодую тільки про те, що Олег Винник не встиг показати все, на що здатний! 💪🔥

Ці наші 4 танці назавжди залишаться в моєму серці!",- написала Шоптенко.

У мережі бурхливо відреагували на заяву Шоптенка. Однак думки з цього приводу розділилися. Хтось пише, що дуже шкодує, що пара не повернеться на паркет і Шоптенко відмовляється далі танцювати в шоу, в той же час інші відзначають, що вона давно вже це переросла і повинна брати участь в проекті в ролі судді.

Нагадаємо, змучена Шоптенко з "Танців з зірками" розповіла про свою страшну хворобу: "це ні з чим не можна порівняти".

Як повідомляла Politeka, біда в родині Шоптенка з "Танців з зірками", чоловік звернувся до українців: "буду чесний..."

Також Politeka писала, що невгамовна Монро викликала захват дикою витівкою з Поляковою і Винником: "всі премії будуть наші".