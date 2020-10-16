З початком осені в Україні почалося стрімке зростання цін

Згідно з прогнозами економістів, до кінця 2020 року ціни будуть рости ще швидше, ніж вони виросли у вересні, пише «Сегодня».

Відзначається, що у вересні ціни на промтовари піднялися на 1,1%. Середні ціни на продукти харчування трохи знизилися за рахунок того, що подешевшали овочі і фрукти, які традиційно падають в ціні в цей період.

Найбільше за вересень зросли в ціні яйця (7,3%), цукор (1,6%) і соняшникова олія (1,4%). Основні продукти харчування, такі як хліб, м'ясо та молочна продукція подорожчали в середньому на 0,2-0,5%.

Ціни на послуги зростали набагато швидше. Так, за вересень зросла вартість освіти (11%), одягу (майже 8%), комунальних послуг (3,6%). Природний газ подорожчав на 18,4%.

За словами голови Нацради економічного розвитку Олексія Дорошенка, до кінця року ціни можуть зрости ще приблизно на 3%. Таким чином, інфляція досягне 5,5% за рік. Він зазначив, що інфляцію в Україні поки що стримує низька купівельна спроможність населення. Незважаючи на це, ціни на продукти харчування будуть рости.

"Продовжить дорожчати паливо, станемо більше платити за опалення, гарячу воду", - пояснив експерт.

На думку економіста Олега Пендзіна, українців чекає щомісячне подорожчання в районі 2-2,5%. Це означає, що річна інфляція може перевищити 10%.

"Дорожчати буде все: опубліковані дані ФАО про збільшення вартості продовольства. Враховуючи, що ціни у нас на рівні світових, ця тенденція неминуче торкнеться і України", - пояснив він.

Підвищення тарифів, за словами експертів, варто чекати після місцевих виборів.

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