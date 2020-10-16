Російська співачка Ольга Бузова сходила на побачення зі своїм хлопцем, блогером Давою

Як пише Телепрограма, Ольга вирушила на нічний сеанс в кінотеатр, так як протягом дня часу один на одного у зірок немає. Відзначається, що нерідко на кіносеансі Ользі доводиться і наїдатися за весь день.

Так сталося і напередодні ввечері. Дава зняв на відео, як Ольга сидить в кіно і з апетитом наминає салат.

"Я не зрозумію, ми сюди навіщо прийшли, фільм дивитися або їсти?!" - дорікнув Бузовій коханець.

Ольга не розгубилася і заявила, що прийшла «їсти».

Після щільної вечері Ольга стала добрішою і з задоволенням позувала з Давою для відео. Блогер намагався розповісти про фільм, на який вони прийшли, а Бузова заявила, що вони прийшли «на якийсь фільм, щоб поїсти».

Раніше ми писали, що Ольга Бузова приголомшила знімком 15-річної давності. Вона поділилася фото з подружкою Олею Десятовською. Співачка розповіла, що дуже багато пережила разом з подругою. На фото Бузова постала такою, якою її пам'ятають шанувальники по «Дом-2». Дівчина позувала з африканськими косичками і білим кольором волосся. Обидві дівчини були одягнені в укорочені кофтинки і джинси з низькою посадкою.

Нагадаємо, що сонна Бузова після сварок з Давою показала, з ким тепер прокидається в ліжку: "щоранку я...".

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