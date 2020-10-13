Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова розповіла про складні етапи в житті і будні в цілому

Як відомо, дівчина постійно публікує на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" захоплюючі кадри з кожного випуску шоу "Льодовиковий період", в якому бере участь.

Дівчина не так давно отримала серйозні травми колін, але не зупинилася і продовжує брати участь в шоу. Також Ольга старанно уникає теми стосунків з Давидом Манукяном - нещодавно пара посварилася і зірка навіть видалила всі фото з коханим за останній період. А сьогодні в розділі Сторі вона розповіла про складнощі в житті за цей час. Прокидаючись і ледь розліпивши очі, артистка показала, як проводить час у ліжку зі своїм вихованцем.

"Я проходжу два складних етапи щоранку. Спочатку доводиться встати з ліжка, що іноді здається просто неможливим. А другий ... це коли їду на тренування і потім момент надягання ковзанів. Це просто жесть, дуже боляче і складно, але взагалі терпимо», - розповідає Ольга в ролику.

Після можна побачити, як ще сонна Ольга їде на тренування і позує в машині з новою зачіскою.

Раніше в мережі також з'явилися невдалі кадри з Ольгою, зроблені під час примірки того самого наряду, що став центром обговорень в мережі. Ольга покрасувалася ніжно-золотистим вбранням, проте зганьбилася, засвітивши при цьому груди з невдалого ракурсу.

Дівчина продемонструвала "відсутність" форм в декольте, тому на фан-акаунтах почали обговорювати Доречність даного вбрання, який показав Бузову в невигідному світлі. Одні порадили покласти дівчині Вату в ліфчик, а інші здивувалися жорстким Коментарям у бік зірки:

"Вам не здається, що Оле Бузовій🌟 @buzova86 злегка завелика сукня в районі ліфа?😜 » ,- сказано в Instagram під постом.

Нагадаємо, що Ольга Бузова розбурхала розкішним виглядом у вузенькому ТОПі:"Ти просто гармата".

Також Politeka писала, що спокуслива Бузова розпалила жаркими танцями в міні-шортах і панчохах:"ще одна гармата".

А ще Politeka повідомляла, що Бузова приголомшила зухвалим виглядом в ультраміні і заявила про проблему: "Давай Оля, жги!"