Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова засвітилася в компанії високого красеня

Артистка записала відео разом з німецьким модельєром і засновником компанії Phillip Plein International Group, Філіпомо Плейном, передає Politeka.net. Ольга мило поспілкувалася з відомим німцем і подарувала йому свій диск пісень. Зірка трохи поговорила з дизайнером англійською.

Для свого виходу російська зірка вибрала коротеньку шкіряну сукню. Талію підкреслив пояс. Також на зірці були чорні ботфорти і чорні колготки, що обтягнули її стрункі ніжки.

Зірка також позувала в перуці з довгого волосся.

"Нарешті ми зустрілися! @philippplein 😊 😊 😊 було дуже приємно познайомиться з тобою, Філіпе! Я знаю точно, що ми з тобою ще зробимо щось дуже круте і по-справжньому велике! ✊ 🏻 😍 😍 😍 Чекаєте сюрпризи від нас?",- написала Ольга.

За годину пост зібрав понад 400 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Все-таки мені потрібно вчити інші мови😂", " Олечко ❤️все вийде !!! Іркутськ з тобою ❤️чекаю випуск 🙏 🏿ніколи не плач💔", "ваууу,як круто!!!! Ольга❤️", "

Яка ганьба", " чолка не личить😭", "незручний момент", " звичайно чекаємо ! Олю, ти крута! Таких висот домоглася, справжня розумничка👌 🏻 👌 🏻 👌 🏻", " ваууу 😍такі Кайфові🔥", " він говорить ти дуже красива і інтелігентна дівчина🥰 🥰 🥰", " ти так класно виглядаєш! 🔥 🔥 🔥 Добре коли є час на себе", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Бузова позувала в шкіряному піджаку і топі, а образ доповнила джинсовими штанами. Бузова розчахнула верхню частину наряду, демонструючи плоский животик.

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