Российская певица Ольга Бузова сходила на свидание со своим парнем, блогером Давой

Как пишет Телепрограмма, Ольга отправилась на ночной сеанс в кинотеатр, так как на протяжение дня времени друг на друга у звезд нет. Отмечается, что нередко на киносеансе Ольге приходится и наедаться за весь день.

Так случилось и накануне вечером. Дава снял на видео, как Ольга сидит в кино и с аппетитом наминает салат.

«Я не пойму, мы сюда зачем пришли, фильм смотреть или кушать?!» - упрекнул Бузову любовник.

Ольга не растерялась и заявила, что пришла «Кушать».

После плотного ужина Ольга подобрела и с удовольствием позировала с Давой для видео. Блогер пытался рассказать про фильм, на который они пришли, а Бузова заявила, что они пришли «на какой-то фильм, чтобы покушать».

Ранее мы писали, что Ольга Бузова ошеломила снимком 15-летней давности. Она поделилась фото с подружкой Олей Десятовской. Певица рассказала, что очень многое пережила вместе с подругой. На фото Бузова предстала такой, какой ее помнят многие по «Дом-2». Девушка позировала с африканскими косичками и белым цветом волос. Обе девушки были одеты в укороченные кофточки и джинсы с низкой посадкой.

Напомним, что сонная Бузова после ссор с Давой показала, с кем теперь просыпается в постели: "Каждое утро я...".

Как сообщала Politeka, сердцеедка Бузова сразила наповал известного красавчика: "Вау, как круто!".

Также Politeka писала, что шаловливая Бузова распахнула пиджак, показав самое сладкое: "Настрой боевой".