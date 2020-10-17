Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала неймовірні форми в купальнику

Відома красуня постійно демонструє фігуру в найсміливіших нарядах, пише Politeka.net. Такі великі форми дійсно варті уваги.

Модель прославилася, завдяки шикарній фігурі у формі пісочного годинника. Зараз Демі знаходиться на островах і регулярно демонструє на собі ефектні вбрання.

Так, знаменитість записала сторіз, поставши в чорно-білому купальнику. Модель підняла камеру на себе, щоб продемонструвати апетитний вигляд зверху, як можна краще.

Тканина навряд чи утримувала пишні груди, від яких не можна було відірвати погляду. Також Роуз одягла білосніжні плавки, які підкреслили її тонку талію, при цьому трохи оголивши сідниці.

Модель розпустила волосся, які тут же розвіював легкий морський вітерець. У вухах у неї блищали круглі сережки.

Зірка посміхалася і дивилася в камеру чистим поглядом - просто насолода.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Але модель могла отримати масу хороших слів на свою адресу в дірект.

Нагадаємо, Демі Роуз показала, як проводить відпочинок в теплих краях, демонструючи фігуру в купальнику.

Так, модель постала на одних з останніх кадрів в крихітному бікіні. Червоний купальник ледве справлявся з тим, щоб принади Роуз не виставилися, і не показалися перед камерою у всій красі.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз одягла мікро-бікіні рожевого кольору на тонких лямках і спідницею з розрізами до стегна, модель вразила видом на бюст шостого розміру.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер