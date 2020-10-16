Українцям готують нові покарання за неправильне носіння масок

Так, Кабінет Міністрів направив на розгляд Верховної Ради два законопроекти, які введуть відповідальність і для простих українців, і для підприємств, пише «Обозреватель» . Перший - про покарання фізичних осіб (№3891), а другий – для юридичних (№3890).

Багато українців надягають респіратори і маски на підборіддя, не прикриваючи ніс і рот. Ефекту від такого захисту немає, проте формально вимога "масочного режиму" виконується.

Новий закон покликаний виправити ситуацію.

"Перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – йдеться в законопроекті.

Таким чином, якщо, наприклад, прийти в торговий цент і надіти маску на підборіддя, оштрафувати можуть на 170 грн. А якщо порушити правила повторно, штраф становитиме вже 255 грн.

Виписати протокол і накласти штраф може співробітник поліції.

Що стосується юридичних осіб, то карати будуть тих, хто впустить в громадський транспорт, торгові центри та будь-які інші заклади відвідувачів, у яких маски надіті на підборіддя. Передбачено штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто, доведеться заплатити штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.

"На жаль, послаблення карантинних заходів суспільством сприймається як скасування карантину. Серед населення України виникла стійка тенденція нехтування рекомендаціями в частині носіння в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок", – констатує міністр юстиції Денис Малюська.

Відзначимо, вчені Орегонського університету здоров'я і науки прийшли до висновку, що навіть звичайна хірургічна маска знижує ризик зараження китайським вірусом на 50-80%. Якщо ж обидві людини (і заражений, і здоровий) знаходяться в масках, ризик зараження буде зовсім незначним.

Нагадаємо, поліція взялася за порушників карантину з новою силою:"дадуть відповідь усі".

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