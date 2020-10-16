Украинцам готовят новые наказания за неправильное ношение масок

Так, Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, которые введут ответственность и для простых украинцев, и для предприятий, пишет «Обозреватель». Первый – о наказании физических лиц (№3891), а второй – для юридических (№3890).

Многие украинцы надевают респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.

Новый закон призван исправить ситуацию.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законопроекте.

Таким образом, если, к примеру, прийти в торговый цент и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.

Выписать протокол и наложить штраф может сотрудник полиции.

Что касается юридических лиц, то наказывать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Предусмотрен штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть, придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

"К сожалению, ослабление карантинных мероприятий обществом воспринимается как отмена карантина. Среди населения Украины возникла устойчивая тенденция пренебрежения рекомендациями в части ношения в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок", – констатирует министр юстиции Денис Малюська.

Отметим, ученые Орегонского университета здоровья и науки пришли к выводу, что даже обычная хирургическая маска снижает риск заражения китайским вирусом на 50-80%. Если же оба человека (и зараженный, и здоровый) находятся в масках, риск заражения будет вовсе незначительным.

Напомним, полиция взялась за нарушителей карантина с новой силой: "Ответят все".

Как сообщала Politeka, штрафы обернулись для украинцев блокировкой счетов и конфискацией, пострадавших тысячи: "Оплатить почти невозможно"

Также Politeka писала, что штрафы на карантине готовятся взвинтить до предела, за что накажут: "от 31 до 51 тысяч гривен".