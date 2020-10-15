С начала текущего года украинские водители оплатили лишь 6% от суммы открытых исполнительных производств по просроченным штрафам за нарушение ПДД

Об этом проинформировал директор компании "Штрафы UA" Денис Дмитров, передает Politeka со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, из 735 млн грн открытых производств по состоянию на август 2020 года всего закрыто на сумму около 45 млн.

"Оплатить просроченный штраф онлайн с помощью платежного сервиса почти невозможно из-за отсутствия информации о сумме, типе нарушения и реквизитах. Около 2 тысяч пользователей приложения каждый месяц сталкиваются с блокировкой карточных счетов, конфискацией машин и другими санкциями", – объяснил Дмитров причину сложившейся ситуации.

Для решения проблемы, убежден специалист, нужно предоставить внешним сервисам доступ к этим данным, что позволит водителям оплачивать долги в смартфоне.

Дмитров указал также на сложную процедуру оплаты подобных задолженностей.

"Водители, имеющие смартфоны с приложением для оплаты штрафов, могут узнать об открытии исполнительного производства. Но это лишь информация о наличии долга без суммы, основания штрафа, реквизитов. Нужно идти в местное отделение Исполнительной службы и искать в базе свое дело, идти в банк для оплаты, а затем отмечать погашение у инспектора", – подытожил он.

Ранее мы писали, что в Украине за несоблюдение карантинных ограничений намерены повысить штрафы для предпринимателей. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

За одно нарушение карантина могут взыскать от 31 до 51 тысячи гривен. Парламентарий говорит, что соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Рады уже на следующей сессии.

"Если это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, закрыть мы их не можем, экономика не выдержит еще одного локдауна", – объяснил Радуцкий.

Ранее мы писали, что раскрыты новые ограничительные меры, которые в скором времени будут утверждены Минздравом. Об этом заявил глава профильного министерства Максим Степанов.

По его словам, в городах, которые попали в красную зону, хотят полностью запретить массовые мероприятия, а в зеленой - их смогут посещать не более 50 человек.

Украинские чиновники решили предупредить граждан о смене системы штрафов, деньги теперь будут идти в «другую сторону». Об этом свидетельствует законопроект №4194.

Так, согласно тексту документа, автором которого является Александра Устинова из фракции «Голос», половина общей суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения должны будут пойти в местные бюджеты.

Уточняется, что речь идет о штрафах, которые удается обнаружить при помощи автоматической системы фиксации нарушений. К ним относятся:

«Проектом предлагается внести изменения в статьи 29, 64 и 69 Бюджетного кодекса Украины, а именно установить, что 50% поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме в пределах соответствующего населенного пункта, будут направлены к доходам соответствующего городского, сельского или поселкового бюджета», - говорится в сообщении.

В Украине появилась новая схема мошенничества, связанная с "липовыми" штрафами за нарушение Правил дорожного движения. Мошенники приловчились присылать украинским водителям квитанции с якобы начисленными штрафами за нарушение ПДД.

Однако, одними квитанциями дело не ограничивается, нагляе аферисты угрожают при неуплате "штрафа" конфисковать недвижимость.

Так, жительница столицы Валентина Андрияшко сообщила, что обнаружила в почтовом ящике конверт с печатью.

"Открываю – там штраф за превышение скорости. Моя фамилия, мой адрес, только на машине я давно не езжу. При разводе с мужем авто досталось ему. Звоню ему и спрашиваю, чего штраф не оплатил, мне прислали. Он говорит, что авто в ремонте уже пару недель. Посмотрел в специальном приложении, где фиксируют все штрафы, говорит, что там ничего нет", – рассказала женщина.

Через время ей стали звонить коллекторы с угрозами, что за неуплату "штрафа" отберут у нее квартиру.

"Они знали мой адрес, что квартира принадлежит мне. Пояснила им, что обращусь в полицию. Пока отстали", – добавила киевлянка.

Стало известно, как мошенники по-новому пытаются "развести" украинцев на крупные суммы.

На этот раз дело дошло до липовых штрафах за нарушение ПДД, когда "письма счастья" приходят даже тем, у кого нет автомобиля.

По словам Валентины из Киева, ей пришло "уведомление" о превышении скорости, но автомобиль после развода достался мужу, и она им не пользуется.

Мужчина зашел в приложение и увидел, что никаких штрафов по автомобилю нет. Через время ей начали поступать угрозы от коллекторов, которые угрожали забрать у нее квартиру.

"Они знали мой адрес, что квартира принадлежит мне. Я, конечно, не испугалась, пояснила им, что обращусь в полицию. Пока отстали", – добавила Валентина в комментарии журналистам.

Квитанция о штрафе пришла и киевлянину Геннадию. Он сперва хотел заплатить, но его смутило "уведомление". Когда увидел отсутствие штрафов в специальном приложении, то сразу же понял, что это "развод".

В полиции также рекомендуют украинцам перед оплатой сперва проверить информацию в специальном кабинете. Это можно сделать в электронном кабинете водителя, на портале МВД, а также в приложении "Дія".

"Если нигде вы свое нарушение не нашли, то смело его игнорируйте", - советуют адвокаты и добавляют, что в суд можно обращаться, если вы пострадали от рук мошенников и оплатили липовый штраф.

Украинцам приходят фальшивые штрафы от мошенников, которые оставляют граждан без кругленькой суммы в кармане

В частности, украинцам начали приходить фальшивые и левые штрафы за нарушение ПДД, оплачивая их украинцы теряют свои средства. Ведь украинцы должны платить тысячи гривен.

Чтобы уберечься, в полиции советуют перед тем, как отправлять деньги, проверить наличие санкции в базе, пишет Обозреватель.

Пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая рассказала, что к ним обращались водители, говорили, что им пришел штраф, однако в это время они были в другом месте. Таким образом, правоохранительным органам удалось выявить автомобили-двойники.

Что касается липовых штрафов, то тут пока такой информации нет. Но в любом случае в ведомстве советуют прежде чем оплачивать проверить по базам.

Адвокат Андрей Вареник тоже советует прежде чем бежать оплачивать штраф, сначала проверить его подлинность.

Он также отметил, что с введением диджитализации в стране у мошенников увеличилась возможность доступа к различным базам, потому они могут легко купить данные украинцев.

"Проверить штраф можно на официальном сайте МВД по номеру автомобиля или технического паспорта. Есть разные приложения и чат-боты в Telegram. Или просто позвонить на 102. Если нигде вы свое нарушение не нашли, то смело его игнорируйте", – рекомендует адвокат.

В Украине зафиксирована новая мошенническая схема с привлечением популярной программы для конференц-связи через интернет "Zoom". Доверчивых украинцев заманивают на сайты мошенников, обещая им денежные компенсации в связи с пандемией китайского вируса.

После того, как граждане, потеряв бдительность, оформляют подписку на сервис, аферисты воруют данные пользователей, а затем и их средства с банковских карт.

Отмечено, что письма отправлялись не с фейкового домена, а от официального сервиса. Нечистые на руку дельцы воспользовались тем, что при регистрации в Zoom необходимо написать письма 10 знакомым объемом в 64 знака.

Мошенники вставляли в сообщение фразу "Вам положена компенсация в связи с COVID-19", указывая при этом линк на мошеннический сайт.

Эксперты советуют украинцам не контактировать с неизвестными пользователями и не переходить по сомнительным линкам.

Напомним, полиция устроила облаву на маршрутки в Одессе, видео: "высадили всех..."

Как сообщала Politeka, "штрафы 170 тысяч": одесситов ждет расплата за массовые гуляния на День города

Также Politeka писала, что тысячи гривен исчезают в банкоматах, кошмары клиентов ПриватБанка сбываются: "Деньги вернут при условии..."