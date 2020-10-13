В Украине за несоблюдение карантинных ограничений намерены повысить штрафы для предпринимателей

Об этом в эфире Громадського заявил народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, передает Politeka.

За одно нарушение карантина могут взыскать от 31 до 51 тысячи гривен. Парламентарий говорит, что соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Рады уже на следующей сессии.

"Если это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, закрыть мы их не можем, экономика не выдержит еще одного локдауна", – объяснил Радуцкий.

Ранее мы писали, что раскрыты новые ограничительные меры, которые в скором времени будут утверждены Минздравом. Об этом заявил глава профильного министерства Максим Степанов.

По его словам, в городах, которые попали в красную зону, хотят полностью запретить массовые мероприятия, а в зеленой - их смогут посещать не более 50 человек.

"...На заседании правительства (сегодня - ред.) будем предлагать более жесткие ограничения в Украине, но без "локдаунов", которые будут останавливать экономику. Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в зеленой зоне, более 30 человек в желтой, 20 в оранжевой и полностью в красной зоне, если мы говорим о адаптивный карантин. Правила "один человек на количество метров не работают, все равно кто-то пытается провести мероприятия, аргументируя это улицей, а потом мы видим рост в городе или регионе количества заболевших", - заявил Степанов в эфире политического ток-шоу.

Главный санврач Виктор Ляшко, в свою очередь, предупредил, что уже сегодня, 13 октября, МОЗ предложит нардепам продлить карантин до 31 декабря.

«Также ограничат деятельность заведений общественного питания до 22 часов, мы предлагаем это сделать», — сказал он.

По словам Ляшко, ситуация с китайским вирусом в Украине - "беспокойная", поэтому ограничительные меры необходимо пересматривать.

Украинские чиновники решили предупредить граждан о смене системы штрафов, деньги теперь будут идти в «другую сторону». Об этом свидетельствует законопроект №4194.

Так, согласно тексту документа, автором которого является Александра Устинова из фракции «Голос», половина общей суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения должны будут пойти в местные бюджеты.

Уточняется, что речь идет о штрафах, которые удается обнаружить при помощи автоматической системы фиксации нарушений. К ним относятся:

«Проектом предлагается внести изменения в статьи 29, 64 и 69 Бюджетного кодекса Украины, а именно установить, что 50% поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме в пределах соответствующего населенного пункта, будут направлены к доходам соответствующего городского, сельского или поселкового бюджета», - говорится в сообщении.

В связи со стремительным распространением китайского вируса в Харькове решили изменить работу метрополитена. Решение уменьшить интервалы между поездами метро, чтобы не допускать скопления народа, приняли на совещании «Усиление противоэпидемических мероприятий на территории города (Covid-19)».

Соответствующее распоряжение директору КП «Харьковский метрополитен» Вячеславу Стаматину озвучил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

«Транспорт. Где Стаматин? Я тебя обязываю сейчас прямо, выйдя из этого зала, ты должен разработать график движения поездов с сокращенным интервалом. Увеличивай количество поездов, не надо, чтобы люди ждали на платформах и скапливались», – цитирует чиновника корреспондент Newsroom.

Кроме того, Терехов добавил, что власти планируют обратиться в Национальную полицию с требованием ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

В Украине продолжаются проверки "недобросовестных" работодателей. Как известно, с 1 сентября были усилены проверки работодателей в сфере оформления трудовых отношений с сотрудниками.

В Гоструда подчеркнули, что только за один сентябрь выявили более 2 тыс. незадекларированных работников.

92% проверок в первом месяце осени завершились выявлением незадекларированного труда. В среднем, инспекторі Гоструда во время одного посещения выявляли 4 незадекларированных работника.

16 работодателей, которые проигнорировали прошліе рекомендации инспекторов об оформлении наемного труда и у которых были выявлены такие случаи в ходе инспектирования, были оштрафованы на общую сумму 3,9 млн.

В Гоструда напоминают, что согласно законодательства штраф за одного незадекларированного работника может составлять 141 тысяч гривен.

Более того, законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками.

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