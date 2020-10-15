Новая вспышка китайского вируса повлекла за собой очередные ограничения
Эту информацию в своем Facebook подтвердил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
По словам чиновника, Харьков и некоторые регионы в области попали в красную зону карантина.
Такое решение было утверждено Госкомиссией по вопросам ТБ и ЧС.
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Новые жесткие ограничения официально вступят в силу уже в понедельник, 19 октября.
Как отметил Алексей Кучер, с эпидемией китайского вируса на Харьковщине "все серьезно".
Так, по решению Госкомиссии в красную зону попали:
- Харьков;
- Люботин;
- Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
Отметим, что в красной зоне категорически запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ и развлекательных заведений, а также посещение учебных заведений. Также будет приостановлена работа общественного транспорта.
Позже появилась информация о том, что в красную зону по решению Госкомиссии также попала Полтава. По словам главы ОГА Олега Синегубова, в областном центре будет запрещено посещение учебных заведений, кинотеатров и органов соцзащиты.
Глава Полтавской ОГА в своем Facebook также отметил, что в условиях "красной" зоны остаются регулярные и нерегулярные перевозки, будут работать кафе/рестораны, ТРЦ (без развлекательных площадок) и заведения торгового и потребительского обслуживания населения.
Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.
Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.
Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.