Что нужно знать украинцам

Новая вспышка китайского вируса повлекла за собой очередные ограничения

Эту информацию в своем Facebook подтвердил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По словам чиновника, Харьков и некоторые регионы в области попали в красную зону карантина.

Такое решение было утверждено Госкомиссией по вопросам ТБ и ЧС.

Новые жесткие ограничения официально вступят в силу уже в понедельник, 19 октября.

Как отметил Алексей Кучер, с эпидемией китайского вируса на Харьковщине "все серьезно".

Так, по решению Госкомиссии в красную зону попали:

Харьков;

Люботин;

Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.

Отметим, что в красной зоне категорически запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ и развлекательных заведений, а также посещение учебных заведений. Также будет приостановлена работа общественного транспорта.

Позже появилась информация о том, что в красную зону по решению Госкомиссии также попала Полтава. По словам главы ОГА Олега Синегубова, в областном центре будет запрещено посещение учебных заведений, кинотеатров и органов соцзащиты.

Глава Полтавской ОГА в своем Facebook также отметил, что в условиях "красной" зоны остаются регулярные и нерегулярные перевозки, будут работать кафе/рестораны, ТРЦ (без развлекательных площадок) и заведения торгового и потребительского обслуживания населения.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.