Телеведуча Ольга Фреймут знайшла заміну Іллі Падзіні, своєму партнеру по шоу "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, зірка представила нового танцюриста на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Новостворена пара вже встигла провести репетицію в хореографічній студії.

"Поки Ілля кудись пропав, ми знайшли собі нового партнера", - пояснив голос за кадром.

У ролику можна помітити, що тепер Ольга Фреймут готується до виступу разом з професійним бальним танцюристом Ігорем Кобюком. Телеведуча постала в зручному танцювальному костюмі чорного кольору і контрастних рожевих туфлях. Новий партнер впевнено взявся за справу, він допоміг своїй учениці зайняти правильну позицію і закрутив її в танці.

Раніше Ольга Фреймут ледь не вилетіла з проекту, проте пара Олега Винника і Олени Шоптенко раптово пішли з шоу, тому судді дали іншим ще один шанс. Однак Катерина Кухар не упустила можливості дорікнути учасницю за помилки:

"Оля, ваші блаженні танці позбавлені струму. Ви танцювали ча-ча-ча, але в рухах не було грації, а в стегнах - сексуальності".

Після ефіру Фреймут різко відреагувала на критику і похвалила себе за досягнення:

"Я собою пишаюся, я впоралася зі страхом. Як говорив Ніцше, найбільше досягнення-це порівняння себе з минулим собою. І я бачу це зростання. Тому той, хто називає мене колодою, колодою, спасибі. Але, я не згодна".

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