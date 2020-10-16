Телеведущая и участница шоу "Танці з зірками" Ольга Фреймут рассказала, почему она перешла с «Нового канала» на «1+1»

Как пишет Politeka.net, об этом телеведущая рассказала в интервью Анатолию Анатоличу в программе «Зе Интервьюер». Ольга отметила, что перейти на «1+1» была не ее идея, однако она уже была готова к тому, чтобы уйти с «Нового канала».

«Мне было трудно работать с пиар-отделом, там появились люди, которые делали неприятности мне», - отметила Ольга.

Она рассказала, как во время съемки в проекте «Война миров» ее подставил пиар-отдел. Сотрудники выбрали для журнала обложку, на которой шеф-повар Арам Мнацаканов держал на интимном месте пушку, из которой в сторону Фреймут вылетало что-то белое. Телеведущая отметила, что сразу было понятно, что имеется в виду. Ей это было невероятно неприятно и больно. И она отправила посыл Вселенной.

«И я говорю: Господи, спаси меня от этого «Нового канала», от этого дурацкого пиара, от этой шайки. Потому что, ну что я буду ссориться с ними? Чем больше ты ругаешься, тем хуже они тебе делают», - объяснила Фреймут.

После этого инцидента она получила приглашение на работу от «1+1». Так как была обида на "Новый канал", она согласилась на это приглашение.

Напомним, что Фреймут после разгромной критики объявилась с новым партнером для "Танців з зірками": "Илья куда-то пропал".

Как сообщала Politeka, Фреймут разожгла баталии на "Танцях з зірками".

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут призналась на "Танцях з зірками" в роковой ошибке.