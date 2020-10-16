Російська співачка Наташа Корольова відреагувала на зраду близького друга, телеведучого Андрія Малахова

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram вона опублікувала пост, в якому натякнула на подію. Як відомо, Корольова двічі подякувала Малахову за те, що той не став робити шоу з її сімейної драми зі зрадами. Однак співачка поспішила, адже через пару днів таке шоу з'явилося. Це сильно засмутило артистку.

"Я не люблю, коли друзі стріляють у спину"... Бійтеся друзів. Вороги не зраджують", - написала Наташа, супроводивши пост вельми яскравим фото.

За день пост Корольової зібрав понад 60 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу слів підтримки. Не обійшлося і без критики.

"Наталя, це ви про Малахова? Я думаю, на нього не варто ображатися. Він шоумен, це його робота", «причому тут друзі, якщо чоловік такий», «вас чоловік зрадив...а Малахов...це просто його робота...мені здається на нього якраз і не варто ображатися», «не будьте жертвою, кинути його...треба", "це про Малахова? Вимкнула це дешеве шоу, скоріше б його інопланетяни забрали", "Наташа, не позорьтеся", "Господи, що знову по телевізору (Малахов)? Коли це закінчиться?!! Друзі, пожалійте людей, припиніть це будь ласка!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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