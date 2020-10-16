Российская певица Наташа Королева отреагировала на предательство близкого друга, телеведущего Андрея Малахова

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм она опубликовала пост, в котором намекнула на произошедшее. Как известно, Королева дважды поблагодарила Малахова за то, что тот не стал делать шоу из ее семейной драмы с изменами. Однако певица поспешила, ведь через пару дней такое шоу появилось. Это сильно расстроило артистку.

«Я не люблю, когда друзья стреляют в спину»... Бойтесь друзей. Враги не предают», - написала Наташа, сопроводив пост весьма ярким фото.

За день пост Королевой собрал более 60 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу слов поддержки. Не обошлось и без критики.

«Наталья, это вы про Малахова? Я думаю, на него не стоит обижаться. Он шоумен, это его работа», «Причем тут друзья, если муж такой», «Вас муж предал...а Малахов...это просто его работа...мне кажется на него как раз и не стоит обижаться», «Не будьте жертвой, бросить его...надо», «Это про Малахова? Выключила это дешевое шоу, скорей бы его инопланетяне забрали», «Наташа, не позорьтесь», «Господи, что опять по телевизору (Малахов)? Когда это кончится?!! Ребята, пожалейте людей, прекратите это пожалуйста!», - пишут пользователи сети.

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