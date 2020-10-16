Російська співачка Наташа Корольова вразила заявою після скандалу зі зрадами Тарзана

Публікація з'явилася в мікроблозі зірки в соцмережі Instagram.

Більш того, дружина Сергія Глушка постала перед фанатами в новому образі.

На ефектному знімку можна побачити Наташу Корольову з новою стрижкою, а для зйомок зірка одягла чорне боді, яке підкреслює пишний бюст співачки.

"Я не люблю, коли стріляють в спину, я також проти пострілів в упор», писав великий в.Висоцький, а Я доповню: «Я не люблю, коли друзі стріляють в спину»... Бійтеся друзів. Вороги не зраджують", - написала Наташа Корольова в підписі до знімка в Instagram.

Користувачі миттєво підтримали Наташу Корольову і відзначили, що їй йде новий образ з каре.

"Ой, ой Наташа така класна, Сергій їй підходить, припиніть ! Вони стоять один одного!", "Ви така красива", " Вас і чоловік зрадив, ви його пробачили, тому що любите. А друзі такі ж немічні люди зі своїми слабкостями, здатні на зради", "Супер фотка", "Наташ, з такими друзями ворогів не треба, на жаль", "яка красуня", "Наташенька ви найкраща пара, терпіння вам і сил", "Краса неземна", "вдала фотосесія", - написали фанати в коментарях під знімком.

Раніше Наташа Корольова зізналася, що 28-річна Анастасія Шульженко, яка закрутила роман з Тарзаном могла стати сурогатною матір'ю для зіркової пари.

Більш того співачка впевнена, що Тарзан став жертвою афери, і в фатальний день його нібито опоїли дівчата.

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