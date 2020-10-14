Наташа Корольова не проти серйозних змін після скандалу зі зрадами Тарзана

Про це співачка розповіла в інтерв'ю виданню Караван.

Так, журналістка вирішила поцікавитися у Наташі Корольової, чи не планує вона "возз'єднатися" з Ігорем Ніколаєвим і співати на його концертах.

Таке питання співрозмовниця зайняла через те, що під постами Наташі Корольової раптово активізувалися шанувальники, які були б не проти знову побачити зоряну пару разом.

"Ніколаєв використовував для нашого дуету формулу досконалості-золотий перетин, секретний код гармонії... Створив казкову історію. "Дельфін і русалка" на великому різноплановому полотні — розваленої країни, порожніх магазинів, дефолтів. На тлі мороку-чарівна картинка, очей не відірвати. Завжди повторюю: Ігор не композитор, він казкар. Наші пісні-це чудові історії, які люди досі не можуть забути. Минуло два десятки років, а мені всі задають питання про Ігоря. Просять зробити спільний концерт...",- відверто розповіла популярна співачка.

Більш того, Наташа Корольова не проти вийти на сцену разом з Ігорем Ніколаєвим, але все залежить від самого композитора.

"Знаходилися імпресаріо, які мріяли, щоб знову музика нас зв'язала. Я не проти. Якщо це станеться і ми з Ніколаєвим коли-небудь вийдемо на сцену, гарантую енергетичний постріл неймовірної сили. Але для Ігоря наша співпраця поки складне питання. Коли випадково перетинаємося, мило спілкуємося. Але я бачу, що його рана не зажила, кровоточить. Навіщо смикати? Може бути, коли-небудь ми все ж заспіваємо разом. Не варто зарікатися", - резюмувала дружина Тарзана в інтерв'ю журналістам.

Раніше Королева зізнавалася, хто був в її ліжку крім Тарзана і Ніколаєва.

За словами Корольової, у неї були "дорослі" відносини тільки з Сергієм Глушко і Ігорем Ніколаєвим, з яким вона теж була в шлюбі.

Популярна співачка не сумнівається, що шанувальники можуть засумніватися в її словах, адже вважають її "бабою-вогнем", а розповіді про двох чоловіків у житті можуть назвати "нісенітницею".

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