28-річна Анастасія Шульженко зізналася, що відчувала справжні почуття до Тарзана, який з нею зраджував Наташі Корольовій

Про це пише Стархіт.

Якщо раніше Шульженко розповідала, що не планувала відбивати Тарзана у Наташі Корольової і через деякий час вони планували розлучитися.

То після того, як скандал зі зрадами підхопили ЗМІ, 28-річна дівчина несподівано заявила, що хотіла відбити стриптизера у Наташі Корольової.

"Дивіться, така ситуація: зараз вам дзвонить Сергій і каже, що все усвідомив і готовий піти до вас. Ви його приймете?» - поцікавився російський шоумен Андрій Малахов у дівчини.

28-річна Анастасія Шульженко, у свою чергу, висунула Тарзану ультиматум і розповіла, за яких умов вони можуть зійтися з Сергієм Глушко.

"Якщо він публічно принесе мені вибачення, я готова на це піти!» - відповіла дівчина на питання Андрія Малахова.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Шульженко виставила фото з реанімації. Вона поскаржилася на проблеми зі здоров'ям після "сутички" з Тарзаном.

Раніше Наташа Корольова заявила, що Тарзан став жертвою афери і його зустріч з нібито "коханкою" була всього лише один раз, і то його "опоїли". При цьому Шульженко наполягає, що зустрічалася зі стриптизером півтора року.

А зовсім недавно Корольова приголомшила новою порцією одкровень. Артистка зізналася, що вони зі стриптизером Сергієм Глушко розглядали Анастасію як сурогатну матір для своєї другої дитини.

Нагадаємо, що Наташу Корольову і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою

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