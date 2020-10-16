Український танцюрист Олександр Стоянов, чоловік судді "Танці з зірками" Катерини Кухар, влаштував спокусливі танці

Як пише Politeka.net, зоряна пара нещодавно дала жару в шоу "Хто зверху?". Катерина Кухар у соцмережі "Instagram" поділилася кадрами стриптизу у виконанні свого коханого.

Під час програми в студії встановили майданчик з пілоном, на якому Олександр Стоянов продемонстрував свої незвичайні вміння. Як виявилося, прем'єр Національної опери України знає не тільки бальні танці, а й дещо гарячіше. Помасажувавши груди, він впевнено закрутився на жердині, підбадьорюючі жіночу половину витонченими вигинами і хлопками по сідницях.

Олександр виконав ряд хитромудрих і навіть ризикованих рухів, в якийсь момент танцюрист повис на руках вниз головою, широко розставивши ноги. Своїм виступом танцюрист зірвав бурхливі оплески, і його дружина абсолютно не проти такої популярності, якщо вже виклала гарячі відео в своїх "сторіз". Чоловіки теж залишилися задоволені таким стриптизом, у Володимира Дантеса, Юрія Горбунова та інших учасників шоу навіть щелепи відпали від захоплення.

Катерина Кухар частенько ділиться спільними кадрами зі своїм благовірним. Нещодавно вона виклала фото, на якому пара позувала на балконі. Подружжя ніжно притиснулися один до одного, при цьому Олександр ніжно поцілував щасливу кохану.

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