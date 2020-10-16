Російська виконавиця Алла Пугачова вразила сміливим вбранням на публічному заході

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зоряного сімейства з'явилося архівне фото, на якому ще пухленька Пугачова з'явилася у вельми коротенькій сукні. Красуня була одягнена в традиційний чорний балахон і туфлі на підборах. З-під сукні визирали стрункі ніжки примадонни. Поруч з Пугачовою весь в чорному стояв її чоловік Максим Галкін.

"Немає ні літа, ні весни, ні зими,

А є любов, це наша любов

Може, в тому, що я і ти-це ми, -

Є любов, наша любов", - підписали автори аккаунта фото.

За кілька днів пост із зірковою родиною зібрав майже 15 тисяч лайків. У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Ой, ну навіщо коротке-коліна, бабуся йолкі-палкі", "Їй пасує. Вона для свого віку набагато молодше виглядає. А ви звикли в 50 бабусею старою виглядати", "Всією країною кохана! Щастя Вам і всій вашій чудовій родині", "Ой, ну яка любов до бабусі, живе тільки через бабло", "Можна зніматися в кіно в ролі Баби Яги", "Як говорить А.Васильєв, леді не показують колін. Це прийнятно тільки для дітей і підлітків", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Пугачова при живому Галкіні крадькома пообнімалася зі старим другом: "Алла зовсім...".

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