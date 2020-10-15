Алла Пугачова вразила моложавим виглядом в компанії чоловіка і дітей

Нове фото зоряного сімейства з'явилося на одному з фан-акаунтів в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На милому сімейному знімку Алла Пугачова і Максим Галкін позують в розкішному холі свого замку з дітьми – Лізою і Гаррі. При цьому батьки явно збираються на якийсь захід, або тільки що повернулися - на них можна помітити урочисті вбрання і чорні плащі. При цьому діти одягнені просто і по-домашньому.

Варто відзначити, що Алла Борисівна на фото виглядає набагато молодше свого віку. Примадонна обіймає чоловіка і дочку і щасливо посміхається.

Шанувальники знаменитостей не змогли обійти такий знімок стороною.

"Діти роздягнені, а батьки в пОльтах", "красива пара а дітлахи просто супер. Величезного щастя вам", "Без пафосу і дуже приємно дивитися", "Аллочка красуня ця зачіска вам дуже йде", "Алліно щастя", "в її то віці і займається дітками молодець", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Примадонна опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram архівний знімок, на якому постала в оточенні відомих друзів.

Так, модельєр Валентин Юдашкін вклинився між нею і її чоловіком Максимом Галкіним. 14 жовтня метру виповнюється 57 років, з чим його і привітала Алла Борисівна.

На фото вони з "королем моди" сидять удвох в кріслі. Пугачова у вузьких рваних джинсах і рожевому пуловері ніжно обійняла друга за спину і притиснулася до нього.

Нагадавши, Пугачова в пориві пристрасті кинулася до коханця на сцену, з'явилося відео: "шикарна пара!".

Як повідомляла Politeka, Пугачова при живому Галкіні крадькома пообнімалася зі старим другом: "Алла зовсім...".

Також Politeka писала, що Галкін порівняв себе в дитинстві зі своїм сином, схожість вражає: емоційні кадри.