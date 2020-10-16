Найближчими днями в Україні стартує опалювальний сезон

Як передає The Page, у різних містах опалення включатимуть у різний час.

Першими опалення включать у Хмельницькому, Харкові та Рівному. Там процес запустили вже 15 жовтня, як і передбачено законом.

У Києві та Львові опалення пообіцяли запустити 16 жовтня. Пізніше всіх серед обласних центрів процес буде запущений в Луцьку. Там тепло в будинках з'явиться 19 жовтня.

Як відомо, опалення цього року планували включити пізніше, але через зміни прогнозу погоди плани довелося підкоригувати. У школах опалення поки не включають через канікули в більшості навчальних закладів.

Зазначається, що Кабмін витратив на підготовку до зими 1,56 млрд гривень. Ці гроші пішли на ремонт.

Як розповів у коментарі "Голос.uа" експерт з питань енергетики Валентин Землянський, тарифи на опалення зростуть на 20-30% після місцевих виборів.

"Об'єктивно, виходячи з тієї ціни на газ, яку встановлять в опалювальний сезон, це в межах від 6-7 гривень, але ми вже зараз бачимо зростання цін на внутрішньому ринку", - пояснив експерт, додавши, що тарифи напевно будуть переглядатися.

Варто відзначити, що плата за опалення становить приблизно 70% від усіх комунальних платежів українців.

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