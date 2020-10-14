Если бы "Нафтогаз Украины" стал продавать на отечественном рынке дешевый газ отечественной добычи, то для украинцев цена на газ уменьшилась бы на 20%

Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает Politeka со ссылкой на Украина 24.

Так, комментируя данные "Нафтогаза" о том, что подземных хранилищах стране накоплены рекордные объемы газа, эксперт отметил, что большая часть накопленного газа (12 млрд кубометров) находится в режиме таможенного склада.

"То есть, это иностранные компании, которые его закупили и привезли. 7 млрд из этих 12 млрд - это газ, который стоит более 214 долларов за тысячу кубометров. Далеко не он будет дешевле", – пояснил Корольчук.

По мнению специалиста, дешевле для украинцев будет тот газ, который находится в подземных хранилищах, однако добывается в Украине.

"Нафтогаз" его закачивает в подземные хранилища, но не выпускает на рынок, создав такую ситуацию, что газ, который сегодня предлагается населению, является более дорогим. Все компании завозят газ в основном от импортных поставщиков. Более дешевый украинский газ – в подземных хранилищах. Цена должна быть ниже где-то на 20%", – считает аналитик.

Ранее мы писали о том, что стало известно, что будет с ценой на газ для бытовых потребителей в отопительном сезоне. Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко.

По его словам, в этом году рыночная стоимость голубого топлива ниже, чем в 2019 году, поэтому Минфин прогнозирует снижение расценок на газ в нынешнем отопительном сезоне.

"На рынке появилось больше поставщиков газа. Одним из таких поставщиков является НАК "Нафтогаз". На рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена", - цитирует пресс-служба профильного министра.

Сергей Марченко также отметил, что система субсидий по оплате коммуналки осталась неизменной, а показатель льготы также расчитывается с учетом совокупного дохода семьи.

"Предполагаем следующем году 36,6 млрд гривен на выплату субсидий. Их получат именно те категории, которые наиболее в этом нуждаются - чей семейный совокупный доход не позволяет безболезненно платить за жилищно-коммунальные услуги. Показатель субсидии рассчитывается с учетом совокупного дохода семьи, площади помещений, в которых она живет", - резюмировал Сергей Марченко.

Стало известно, как изменятся тарифы на коммуналку уже в отопительном сезоне. Об этом предупредил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук. По его словам, уже зимой тарифы на газ для населения будут в два раза больше, чем летом.

Вместо 3 грн за кубометр придется заплатить 6 гривен. Если учитывать абонплату, то конечный тариф для бытовых потребителей может составить 8 грн/кубометр. То есть, отопление дома в 100 “квадратов” влетит в 4-5 тысяч грн в месяц.

Что касается отопления в многоквартирных домах, то там ситуация намного проще. Для теплокоммунэнерго до конца следующего отопительного сезона продолжают действовать специальные расценки на топливо (в августе цена составляла 2,9 грн за куб).

"Не исключено, что ее до выборов заморозят. А после – сами понимаете…" – добавил Корольчук.

Другой аналитик Оксана Запорожская объяснила, что цена на топливо повышается из-за смены сезона.

"Цена возрастет потому, что меняется сезон. Как правило, это происходит с приближением зимы. В каких границах она будет находится – сейчас сказать сложно, но ожидаемо, что ее уровень будет ниже, чем прошлой зимой. Ныне сформированы высокие запасы природного газа в хранилищах, а на снижение спроса повлияла пандемия вируса", – раскрыла она нюансы.

Напомним, урезание субсидий и изменение тарифов, появился неожиданный прогноз

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