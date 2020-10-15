В 2021 году на субсидии в Украине будет выделено 36,6 млрд гривен

Такое заявление сделал замминистра финансов Роман Ермоличев в колонке для «Европейской правды». По его словам, расходы на социальную защиту украинцев в 2021 году возрастут. В госбюджете на следующий год, который должны утвердить народные депутаты, на эти цели заложено 322,8 миллиардов гривен.

В Минфине отметили, что сейчас идет много разговоров о сокращении финансирования льгот и субсидий. Однако деньги на эти цели выделяются.

«В расходах бюджета-2021 на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа предусмотрено 36,6 млрд гривен», - отмечается в заявлении.

В планах в следующем году предоставить субсидии почти 5 млн домохозяйств. Отмечается, что количество получателей субсидии и общая сумма средств, необходимых для выплаты помощи, рассчитывалась с учетом количества получателей субсидии в 2020 году.

Добавим, что в 2021 году будут также выделены деньги на обеспечение жильем украинских бойцов. На эти нужды выделено 0,6 млрд гривен.

Ранее мы писали, что Минфин заложил в бюджет 2021 года около 204 миллиардов гривен на пенсионное обеспечение украинцев. Это на 1,5 миллиарда больше, чем в 2020 году.

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