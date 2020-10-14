Популярна українська співачка Тіна Кароль в черговий раз здивувала спокусливою фігурою

Так, нове фото опублікував один з фан-клубів виконавиці, пише Politeka.

На знімку Тіна сидить на низенькій лавці, однією рукою спираючись на неї. Впадає в очі те, що на співачці - лише тонкий білий пеньюар, ноги зірки оголені, також не прикриті тканиною шия і плечі Кароль.

"Хто пам'ятає що скоро у нас дуже дуже важлива подія?🎉 Та так саме воно, все ж пам'ятають коли день Народження нашої королеви😉",-підписали фото у фан-групі.

Фанати відгукнулися на це повідомлення, поставивши під ним багато "сердечок" і залишивши коментарі, в яких захоплюються виконавицею.

"Звичайно пам'ятаємо, таке забути не можна.❤️ Ми всі пам'ятаємо❤️", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що популярна українська співачка Тіна Кароль показала зайве під час фотосесії. Зірка кожен новий ефір танцювального шоу блищить в новому вбранні. При цьому співачка не завжди з'являється в скромних образах. Все частіше співачка показує фігуру або виставляє бюст напоказ. При цьому в Instagram під постами артистки або постами з фан-акаунтів фанати влаштовують цілі суперечки.

Одне з суконь Тіни бурхливо обговорили в мережі через незвичайний дизайн. Чорне плаття з бежевими вставками, розшитими каменями створило образ зірки, як у фатальної спокусниці, проте черговий декольте і випирає животик спантеличили видом. Частина фанатів все ж оцінила образ співачки, адже на їхню думку вона виглядала дуже навіть мило.

"Ну що сказати ? Сукня, сказати, що ніяке-нічого не сказати ! Тіна втратила нюх!; Класний образ❤️; тільки не на тлі брудних стін і сходинок... не по королівськи; ти дуже мила; і так красива, коли стримано, скромно і хвилююче; Тіна, плаття 40+😮; що за штора на тіні? Не знаю хто її одягає, але знаю що у нас купа хороших стилістів...я думаю що можна і скористатися порадою професіоналів...; Мені здається вона ховає животик; мені одній здається, що Тіна вагітна?))) Ця смужка спереду як би ховає живіт, а акцент зробили на груди».

Тіна Кароль захопила фігурою в сукні з екстремальним декольте. Співачка обожнює відверті вбрання, за що її дуже люблять шанувальники і досить часто лають українці. Втім, зірку це, схоже, не хвилює, тому вона продовжує дивувати публіку все більш і більш пікантними костюмами.

На останньому ефірі шоу» Танці з зірками " Кароль з'явилася в дуже спокусливому образі. Вона була одягнена в чорну сукню з екстремально глибоким декольте. Апетитні груди співачки так і норовили вирватися назовні. Корсет сукні був прикрашений красивими каменями, що додало особливої пікантності образу.

Тіна скористалася моментом і влаштувала спекотну фотосесію в дзеркальній кімнаті або біля дзеркальної стінки. Вона спокусливо вигиналася, демонструючи свою фігуру у всій красі.

Варто відзначити, що образ викликав справжній фурор в мережі. Тіні залишили масу компліментів під її постом і більше 40 тисяч лайків.

Нагадаємо, що домашня Тіна Кароль в Косинці вип'ятила губки і показала свою нову гордість: "Красотулька".

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