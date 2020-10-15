Популярна українська співачка Тіна Кароль показала відразу кілька стильних образів для концерту

Зірка звикла вражати образами під час своїх виступів. Щоб створити потрібну атмосферу для кожної композиції, зірка постійно експериментує з образами і нерідко дивує публіку сміливістю своїх суконь.

Останнім часом Кароль стала активніше ділитися фото з концертів, з підготовки до зйомок і з відпочинку з близькими. При цьому артистка намагається завжди подирати стримані вбрання з однією пікантною деталлю в образах.

На недавніх своїх виступах Тіна з'явилася в костюмі, більш нагадує нічну сорочку і тим самим підкорила мережу. Червоний наряд вигідно підкреслив її фігуру. Також зірка приміряла мереживну сукню і ще один наряд, що складається з майки і таких же червоних лосин. Образ фатальної Діви не залишився непоміченим в мережі.

Співачка через карантин вже кілька місяців практично не виступає, А кожен її концерт зірки сприймається досить бурхливо і сотні фанатів слідують за артисткою, щоб подивитися на виступ.

На недавньому концерті в Мелітополі Кароль виступила в розстебнутій білій сорочці, що оголює і бюст, і стрункі ноги. Зірка не тільки змогла захопити піснею, але ще і даним чином. Багато фанатів були захоплені рішучістю Тіни, інші ж написали про враження на концерті в цілому.

"Що це за одяг?! Ще б в ночнушка вийшла! Соромно, Тіна, де красиві наряди для сцени?!; Тін, долоню трохи вище😂; я завжди реву на пісні знайти своїх, а коли співаю перехоплює горло, це неймовірна пісня😚 спасибі Тіна; неймовірна😍 😍 😍. І найулюбленіша ❤️; неймовірна 😍; Красоточка наша улюблена 😍; заворожує 😍; в сорочці ще більше заворожуєш».

Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте

Як повідомляла Politeka, безпорадна Кароль без ліфчика розгнівала українців:"Тіночка, сховай свої прищики".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль у вбранні спокусниці спокусила розмірами, українці оцінили: "емоції зашкалюють!»