Фанати ледь тримають себе в руках

Епатажна Дженніфер Лопес знає, як потрібно зустрічати ранок

Спекотне фото з'явилося в особистому Instagram-акаунті зірка.

Так, Дженніфер Лопес, яка цього року відзначала 51-річчя, показала карколомний кадр, який прикрасить обкладинку синглу з колумбійським співаком Малумою.

Заради знімка спекотна Джей Ло залізла в "порізаному" платті на стіл і зігнулася як витончена кішка, зробивши акцент на своїй головній "гордості".

"Доброго ранку кожному", - лаконічно підписала співачка новий знімок у своєму особистому мікроблозі.

Користувачі миттєво завалили 51-річну співачку захопленими коментарями і лайками.

"Люблю тебе, мамочка"," Латинська королева"," красуня", " Доброго ранку, Джен! Як завжди, виглядаєш приголомшливе", " ти вбиваєш, вау!", "Як ти гаряча", "відмінний спосіб прокинутися цього ранку", "Люблю тебе", - написали вони під новим фото Дженніфер Лопес.

Раніше ми розповідали, як Дженніфер Лопес влаштувала ігри з молодим красенем.

Красуня, яка абсолютно не виглядає на свій вік, з'явилася на відео з гарячим красунчиком - колумбійським співаком і композитором Малумою.

Лопес була в обтягуючому топі, який навряд чи щось прикривав, при цьому дозволив помилуватися на її прес. Також співачка вбралася в костюм і шубу і зробила зачіску у вигляді кучерявих локонів, зачесаних наверх.

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