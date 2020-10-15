Фанаты едва держат себя в руках

Эпатажная Дженнифер Лопес знает, как нужно встречать утро

Жаркое фото появилось в личном Instagram-аккаунте звезды.

Так, Дженнифер Лопес, которая в этом году отмечала 51-летие, показала сногсшибательный кадр, который украсит обложку сингла с колумбийским певцом Малумой.

Ради снимка жаркая Джей Ло залезла в "порезанном" платье на стол и изогнулась как изящная кошка, сделав акцент на своей главной "гордости".

"Доброе утро каждому", - лаконично подписала певица новый снимок в своем личном микроблоге.

Пользователи мгновенно завалили 51-летнюю певицу восторженными комментариями и лайками.

"Люблю тебя, мамочка", "Латинская королева", "Красотка", "Доброе утро, Джен! Как обычно, выглядишь потрясающее", "Ты убиваешь, вау!", "Как ты горячая", "Отличный способ проснуться этим утром", "Люблю тебя", - написали они под новым фото Дженнифер Лопес.

Ранее мы рассказывали, как Дженнифер Лопес устроила игры с молодым красавчиком.

Красотка, которая абсолютно не выглядит на свой возраст, появилась на видео с горячим красавчиком - колумбийским певцом и композитором Малумой.

Лопес была в обтягивающем топе, который едва ли что-то прикрывал, при этом позволившим полюбоваться на ее пресс. Также певица нарядилась в костюм и шубу и сделала прическу в виде кудрявых локонов, зачесанных наверх.

Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес затянула упругие прелести узким платьем

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