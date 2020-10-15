Эпатажная Дженнифер Лопес знает, как нужно встречать утро
Жаркое фото появилось в личном Instagram-аккаунте звезды.
Так, Дженнифер Лопес, которая в этом году отмечала 51-летие, показала сногсшибательный кадр, который украсит обложку сингла с колумбийским певцом Малумой.
Ради снимка жаркая Джей Ло залезла в "порезанном" платье на стол и изогнулась как изящная кошка, сделав акцент на своей главной "гордости".
Как выглядят Пугачева, Волочкова, Ивлеева и другие звезды "под мухой": топ захмелевших фото красоток
Раскрепощенная Монро показала, как выглядит без одежды и макияжа, уникальные кадры: "Пробрало до мурашек"
Страстная Анджелина Джоли спустила платьице, пленив роскошной зоной декольте: «Похожа на принцессу»
Фреймут жестко осадили в сети за выходку на «Танцях з зірками», кадры позора: «Хуже базарной бабы»
"Доброе утро каждому", - лаконично подписала певица новый снимок в своем личном микроблоге.
Пользователи мгновенно завалили 51-летнюю певицу восторженными комментариями и лайками.
"Люблю тебя, мамочка", "Латинская королева", "Красотка", "Доброе утро, Джен! Как обычно, выглядишь потрясающее", "Ты убиваешь, вау!", "Как ты горячая", "Отличный способ проснуться этим утром", "Люблю тебя", - написали они под новым фото Дженнифер Лопес.
Ранее мы рассказывали, как Дженнифер Лопес устроила игры с молодым красавчиком.
Красотка, которая абсолютно не выглядит на свой возраст, появилась на видео с горячим красавчиком - колумбийским певцом и композитором Малумой.
Лопес была в обтягивающем топе, который едва ли что-то прикрывал, при этом позволившим полюбоваться на ее пресс. Также певица нарядилась в костюм и шубу и сделала прическу в виде кудрявых локонов, зачесанных наверх.
Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес затянула упругие прелести узким платьем
А еще Politeka писала, как Дженнифер Лопес в топе-корсете сразила наповал идеальным бюстом
Также Politeka сообщала, что 51-летняя Дженнифер Лопес расставила ножки в кожаном мини