Зірка Comedy Club Гарік Харламов показав, як проходили проби гриму для зйомки в серіалі

Відповідні знімки російський шоумен опублікував у своєму Instagram.

Так, Гарік Харламов опублікував архівні знімки зі знімального майданчика серіалу "Гусар", зроблені два роки тому.

На них можна побачити, як за допомогою гриму Гарік Харламов несподівано перевтілювався в "гусара". Більш того, через зміну гримерів у шоумена Comedy Club були різні варіанти бороди і вусів.

"2 роки тому. Проби гриму на серіал "Гусар". Різні гримери шукали різного гусара. Одні навіть знайшли Едуарда суворого. Дивіться 9 і 10 серію нашого серіалу «Гусар», сьогодні о 20:00 на ТНТ. Наступну серію ви зможете подивитися тільки в понеділок. Не пропускайте", - йдеться у підписі до архівних знімків.

Перевтілення Гаріка Харламова припало до душі шанувальникам, через що вони завалили публікацію захопленими коментарями.

"Така нісенітниця, за таку херню отримують шалені гроші...", "Шикарний серіал", " та вже куди там пропускати. Вже рідний став, прям як Штірліц в дитинстві", "Гарік кращий, чекаю з нетерпінням вечора, щоб побачити нові серії, дуже не хочеться, щоб серіал швидко закінчився", "вуса гусара прикрашають, вуса гусара в бій йдуть", "Гарік, ти як завжди палиш", "Гусар - бомба", "Сивий на Сталіна схожий", - відповіли фанати в коментарях.

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