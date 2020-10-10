Комик Гарик Харламов появился в компании звезды  сериала "Крепостная" Екатерины Ковальчук

Как передает Politeka.net, соответственный снимок появился на официальной Instagram-страничке программы "Вечерний Ургант".

На кадре Гарик предстал в компании своих коллег Павла Россомахина и Екатерины Ковальчук, которая известна украинскому зрителю по сериалу "Крепостная".

Такой кадр поднял волну критики в сети. В комментариях просто разнесли данный сериал, назвав его верхом безвкусицы.

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"Очередное пробитие дна отечественной кино индустрии", "Это анти шедевр!",  "Катерина сильно похожа на Асмус, мне кажется", "Как обмельчало всё у вас!", "Мерзкопакостный сериал с озабоченным Харламовым", " Хмммм, неужели решили экранизировать все анекдоты про поручика Ржевского и Наташу Ростову? - писали под постом.

Летом 2020 года звезды российского шоу-бизнеса объявили о разводе спустя восемь лет семейной жизни. В СМИ сразу же стали всплывать слухи о возможной причине громкого развода.

Инсайдеры, приближенные к звездной семье, утверждали, что именно Кристина Асмус могла стать инициатором развода из-за тяжелого характера Гарика Харламова. 

Напомним, что разведенный Харламов ошеломил резким похудением и новым образом: «Похорошел, помолодел прям».

Как сообщала Politeka, Харламова после развода с Амсус застукали за срамным занятием, сеть кипит: «Дожился…».

Также Politeka писала, что разведенного Гарика Харламова жестко осадили за пошлую роль, сеть кипит: «После первой серии подташнивало».