Комик Гарик Харламов появился в компании звезды сериала "Крепостная" Екатерины Ковальчук
Как передает Politeka.net, соответственный снимок появился на официальной Instagram-страничке программы "Вечерний Ургант".
На кадре Гарик предстал в компании своих коллег Павла Россомахина и Екатерины Ковальчук, которая известна украинскому зрителю по сериалу "Крепостная".
Такой кадр поднял волну критики в сети. В комментариях просто разнесли данный сериал, назвав его верхом безвкусицы.
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"Очередное пробитие дна отечественной кино индустрии", "Это анти шедевр!", "Катерина сильно похожа на Асмус, мне кажется", "Как обмельчало всё у вас!", "Мерзкопакостный сериал с озабоченным Харламовым", " Хмммм, неужели решили экранизировать все анекдоты про поручика Ржевского и Наташу Ростову? - писали под постом.
Летом 2020 года звезды российского шоу-бизнеса объявили о разводе спустя восемь лет семейной жизни. В СМИ сразу же стали всплывать слухи о возможной причине громкого развода.
Инсайдеры, приближенные к звездной семье, утверждали, что именно Кристина Асмус могла стать инициатором развода из-за тяжелого характера Гарика Харламова.
Напомним, что разведенный Харламов ошеломил резким похудением и новым образом: «Похорошел, помолодел прям».
Как сообщала Politeka, Харламова после развода с Амсус застукали за срамным занятием, сеть кипит: «Дожился…».
Также Politeka писала, что разведенного Гарика Харламова жестко осадили за пошлую роль, сеть кипит: «После первой серии подташнивало».