Внучка знаменитого російського актора Михайла Боряського Катерина підкорила шанувальників зухвалим "фатальним" образом

Починаюча співачка поділилася новим знімком у своєму Інстаграмі, повідомляє Politeka.net.

На фото Боярська постала в образі зухвалої рокерші, відповідному стилю її нової пісні. На ній чорна футболка з принтом, а також коротка чорна спідниця, що відкриває ніжки красуні. Доповнюють образ Катерини колготи у велику сіточку і короткі чорні гетри.

Яскравим акцентом в цибулі співачки стали її волосся, частина яких вона пофарбувала в рожевий колір.

У підписі до знімка Боярська запропонувала шанувальникам вибрати кращий рядок з її нової пісні. Фанати активно відгукнулися на її заклик, не забуваючи засипати красуню компліментами.

"Упс, погана дівчинка, але не для тебе бой", "струнка, красива, неповторна, дівчина-мрія, боже Така тільки ти одна", "і ти пахнеш немов Голлівуд", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Боярська похвалилася фігурою у відвертій фотосесії. Вона опублікувала пост у своєму Instagram.

"Всім привіт! Хочу сказати вам величезне спасибі за добрі побажання і компліменти! Це самий початок мого творчого шляху, і така підтримка дуже важлива і цінна", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Боярська позує в світлі неонових ліхтарів, ефектно підкресливши шостий розмір облягаючим топом.

Нагадавши, внучка Боярського в зухвалій позі ефектно запроторила бюст шостого розміру:"Прямо гіпнотизує".

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Також Politeka писала, що пишногруда внучка Боярського в тісному ТОПі покрасувалася при неоновому світлі: "головне ще попереду".