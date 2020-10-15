Внучка знаменитого российского актера Михаила Боряского Екатерина покорила поклонников дерзким «роковым» образом

Начинающая певица поделилась новым снимком в своем Инстаграме, сообщает Politeka.net.

На фото Боярская предстала в образе дерзкой рокерши, соответствующем стилю ее новой песни. На ней черная футболка с принтом, а также короткая черная юбка, открывающая ножки красотки. Дополняют образ Екатерины колготы в крупную сеточку и короткие черные гетры.

Ярким акцентом в луке певицы стали ее волосы, часть которых она выкрасила в розовый цвет.

В подписи к снимку Боярская предложила поклонникам выбрать лучшую строчку из ее новой песни. Фанаты активно откликнулись на ее призыв, не забывая засыпать красотку комплиментами.

«Упс, плохая девочка, но не для тебя бой», «Стройная, красивая, неповторимая, девушка-мечта, боже такая только ты одна», «И Ты пахнешь словно Голливуд», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Боярская похвасталась фигурой в откровенной фотосессии. Она опубликовала пост в своем Инстаграм.

«Всем привет! Хочу сказать вам огромное спасибо за добрые пожелания и комплименты! Это самое начало моего творческого пути, и такая поддержка очень важна и ценна», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Боярская позирует в свете неоновых фонарей, эффектно подчеркнув шестой размер облегающим топом.

Напомним, внучка Боярского в дерзкой позе эффектно упрятала бюст шестого размера: "Прямо гипнотизирует".

Как сообщала Politeka, пышногрудая внучка Боярского в кожаном мини взбудоражила выходкой с парнем, видео.

Также Politeka писала, что пышногрудая внучка Боярского в тесном топе покрасовалась при неоновом свете: «Главное ещё впереди».