"Можна мені з вами"

Відома російська телеведуча Анфіса Чехова показала, як розслабляється на ліжку в обідню перерву

Зірка поділилася новим фото в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На знімку Чехова відображена в томній позі, розвалившись на ліжку. Ведуча одягнена в темне атласне плаття з поясом і короткою спідницею, яка оголює її стрункі ноги в чорних колготах і туфлях. Чехова розслаблено лежить на білих простирадлах, розкинувши по ліжку свої довгі локони.

"Ось так виглядає моя перерва на обід", - підписала кадр ведуча.

Її шанувальники активно коментують фото.

"Шикарний обід", "захоплення", "дуже красива", "можна мені з вами до обіду", "Шикарно красуня, мрія будь-якого чоловіка", "М-Так! Шикарний обід...словами не передати як я зголоднів", "і таза з їжею не вистачає", - пишуть люди під знімком.

Раніше ми писали, що Чехова опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких продемонструвала фігуру в білому купальнику з блакитним принтом.

Щаслива Анфіса в сонцезахисних окулярах зібрала волосся в хвостик і позувала, стоячи у воді майже по стегна, хвалячись пишними принадами у всіляких ракурсах. На одному з кадрів зірка поплескалася, піднімаючи бризки в повітря, щоб фото вийшло суперфантастичним.

Нагадавши, спокуслива Чехова розігралася в басейні, зробивши приголомшливе визнання: "Красотища-то яка!".

Як повідомляла Politeka, розкішна Чехова в лазні пригорнула неосяжними "кавунами" до скляної стінки: "хто зі мною?".

Також Politeka писала, що у купальнику на тлі унітазу: розповніла Анфіса Чехова ошелешила виглядом, показові кадри.