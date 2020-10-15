Меган Маркл жорстко дісталося після гучної заяви герцогині про соцмережі

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Так, користувачі соціальних мереж ополчилися проти колишньої герцогині.

Справа в тому, що Меган Маркл розкритикувала соціальні мережі, порівнявши тих, хто в них сидить, з наркозалежними.

"Алгоритми [соцмереж] якимось чином породжують одержимість. Думаю, це дуже нездорове явище. У світі існує досить мало речей, при використанні яких людину називають user. Так звуть залежних від наркотиків і тих, хто користується соцмережами», - заявляла Маркл в ефірі онлайн-конференції 13 жовтня.

Користувачі звернули увагу на те, що промова Меган Маркл схожа на ідею документального фільму «Соціальна дилема», який був знятий Netflix.

"Так!! Ось повна цитата. "Існує тільки дві індустрії, які називають своїх клієнтів users: заборонені наркотики і програмне забезпечення", "Боже, Меган заплатили, щоб вона виступила на конференції і висловила ідею "соціальної дилеми" про те, що користувачі соцмереж схожі на наркозалежних, і при цьому вона каже, що не користувалася соцмережами вже чотири роки? А блог The Tig? А сторінка Sussex Royal в Instagram? Twitter? Брехунка", "Меган так почала копіювати чужі ідеї, що це викликає лише сміх", - обурювалися користувачі, коментуючи виступ Меган Маркл на онлайн-конференції.

Раніше ми розповідали про схожий скандал. Так, Кейт Міддлтон звинуватили в копіюванні Меган Маркл.

Уважні фанати Меган Маркл помітили, що наряд Кейт Міддлтон дуже сильно схожий на той, в якому дружина принца Вільяма була на одному заході пару років тому.

Для відеоролика Кейт одягла все чорне: топ з квадратним вирізом, блейзер від Alexander McQueen за більш ніж $1600 і штани. Свій образ герцогиня Кембриджська вирішила доповнивнити сережками з перлами.

Найцікавіше, що в 2018 році у Меган Маркл був схожий образ, що складається з чорного одягу: штани Altuzarra, блейзер і шовковий топ з квадратним вирізом.

Нагадавши, Міддлтон звинуватили в нахабному наслідуванні Маркл, скандал не вщухає

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